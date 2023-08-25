港區國安法｜快餐店逾10年「黃帽工人」塗鴉遭抺去　麥美娟：民政處僅善意提醒 (更新)

指 塗鴉無可能是「黑暴」或港獨意思 張欣宇指，涉事塗鴉存在10多年，無可能是「黑暴」或港獨的意思，質疑今次事件會令很多人心寒，擔心會造成深遠影響，雖然大眾的立場或聯想難以控制，但政府部門及議員等擁有公權力，在這類事件上應保持克制，否則可能會打擊市民信心或觀感。 他續指，今次政府部門對快餐店及相關業權人作出嚴重指控，聽到這類「溫馨提示」的人均會感到很大壓力，強調香港奉行的基本原則並非有罪推定，公共行政工作需基於事實、實事求是，應盡量尊重私人產權。他又說，當局的說法等同指控餐廳負責人涉嫌違反《港區國安法》，重申法例立法時，領導人已提出立法須保障營商環境及市民正常生活，反問今次事件是否能提供保障，抑或令經營者更焦慮。

民政處：僅提醒無指 違《國安法》 中西區民政事務處回應傳媒時指，不時收到街坊意見，指區內「有些塗鴉令人聯想到黑暴或港獨」，而當發現有塗鴉可能令人有此聯想，民政處會提醒有關人士，讓他們自行衡量是否有需要處理相關塗鴉，強調今次事件在過程中並無指塗鴉違反或涉嫌違反《港區國安法》，而僅屬提醒，故無先諮詢其他部門，又說事件不存在民政處主動派員把畫作塗去，以及沒有、亦不會強迫相關人士清除塗鴉或在不情願的情況下簽署同意書。