香港大學最新修改畢業要求,學生必須修讀一個與國安法相關的課程,方可畢業。

香港大學學生會「學苑」報道,港大教務長曾詠詩今日(25日)發電郵,稱2022至2023的學年起,所有學生均須完成「憲法、基本法和國安法入門」(Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law)方可畢業,並指有關課程不計算學生(non-credit bearing course),將以網上自學(self-directed)形式進行,學生毋需註冊(enroll)有關課程。