港區國安法｜稱外國媒體對國安法描述失實 林定國：絕不能低估或忽略任何來自國安方面威脅

律政司長林定國今日（11日）出席由香港律師會舉辦的「百年變局，香港商機」論壇致辭表示，《港區國安法》有助維持本港商業環境穩定，批評外國媒體的描述不符事實。林定國在律師會的論壇上致辭，指香港不是唯一設立國安法的司法管轄區，其他國家的國安法條文比香港更嚴厲，但外國媒體有關《港區國安法》的論述經常是負面、失實和不公，將《港區國安法》描繪為人人都應該懼怕的「惡法」。他強調法例實施以來，只有30人被定罪或等候判刑，相比700萬香港人口，只佔極少數。



林定國又表示，香港有非常透明及獨立的司法體系，友善的國際營商環境，營商者對於香港的法律體系亦非常熟悉，為保護這個安全的營商及法律環境，香港絕不能低估或忽略任何來自國安方面的威脅。