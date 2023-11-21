港區國安法｜美國制裁會否將國安案「送中」　李家超：有信心港目前可處理到案件

有美國跨黨派議員提出制裁香港法官等49人名單，有人建議如果有外部勢力介入事件，政府可能動用《港區國安法》第55條，將國安案件移交內地處理。特首李家超今(21日)在行會前時被問到怎樣啟動有關條件時，他表示目前有信心本港可以處理到國家安全的風險及現時的案件。對於APEC會議後，有無信心美國會取消制裁，李家超回應指責任在於美方。

李家超指，啟動《國安法》第55條需要有3種情況，包括有境外勢力介入、特區政府無法執行在《國安法》條件，以及國家面臨重大威脅，惟目前而言，有信心本港可以處理到面對的國安風險，包括現在處理的案件。他強調對執法部門和司法人士有信心，不過對2019年黑暴和顏色革命所涉及的境外勢力需要警惕，政府會強烈譴責相關境外勢力介入，令到他們不會肆無忌憚。

APEC後有信心美國撤制裁？李： 責任在美方

被問到APEC會議中美元首會面後，有沒有信心美國會撤銷對他的制裁。李家超重申對美國無理和霸凌的制裁是嗤之以鼻，惟承認為美國對行政長官的制裁，一定影響到政府與政府之間溝通和交往，亦會影響與及某程度的推廣活動，強調溝通需要雙方面，但如果香港需要溝通，對方堅持無理和霸凌，「責任在佢度」。

他又感謝財政司司長陳茂波代其出席APEC會議的工作，當中達成了3大目標，包括向世界解釋香港優勢和強項、建立友誼、促進區域交流合作，並指中美元首會面，肯定對世界各地都有所啟示，作為大國要一起帶領合作。