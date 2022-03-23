港大醫學院：第六波將出現 指新冠終「走向風土病」 梁卓偉：動態清零屬「中轉站」

本港第五波疫情於高水平「停滯」，昨增14,152宗確診，第五波累計逾106萬宗個案。香港大學醫學院最新數學模型推算，現已有約440萬人受感染，並預計若按政府路線圖逐步放寬社交距離措施，將出現第六波疫情，料增221萬人受感染。港大醫學院長梁卓偉指，政府應反思選擇繼續「動態清零」策略，還是「邁向風土病」，但他認為「動態清零」只會是「中轉站」，因新冠病毒最終都會走向風土病。至於港府日前宣布「暫緩」全民強制檢測，曾來港考察的內地專家梁萬年強調，有關決定不意味「躺平」，目前最重要仍是集中力量降低死亡率。
港大數學模型推算，本港截至前日(20日)有達440萬人受感染，並預計確診數字和感染數字會在未來數周急速回落，至4月中至下旬將回落至少於1,000宗。至下月21日、即港府計劃首階段放寬社交距離措施時，全港累計約452萬人受感染，假設抗病毒藥物覆蓋率分別為56%及80%，死亡個案將達9,305及8,383宗；至放寬社交距離措施後，染疫人數到6月底將達668萬，死亡個案料過萬。
模型亦推算，若本港按復常路線圖逐步放寬社交距離措施，預計病毒即時傳播率於下月21日會上升至1以上，至6月1日若各項措施全面放寬，將掀起第六波疫情，並會維持約兩個月，至8月中將增221萬人受感染、1,540人死亡，第六波高峰期每日將達約500入院個案，但公營醫療仍能夠承擔。至於下月起香港調整抵港檢疫要求，即使每日新增500至1,000宗輸入個案，相對推算的感染人口只屬「杯水車薪」，有如「一滴水」，不會對本地疫情構成影響。
身兼政府專家顧問的梁卓偉認為，本港應趁現時反思其後是否繼續採取「動態清零」政策，還是改以「第二個選項」、即將新型肺炎邁向風土病，但認為兩個策略是「殊途同歸」，清零是「中轉站」、邁向風土病是「終極站」，最終都會走向後者，而其從科學上認為採取後者比清零更安全。
他指，若將新型肺炎變成風土病，本港需要依靠「混合免疫」、即同時靠疫苗和感染病毒所產生的免疫力，而社會必須接受將會有一定程度的感染及死亡。本港必須確保有足夠的口服藥和床位，做到「床等人」的目標，以免再度出現第五波死亡數字高企的情況。至於若繼續採取清零政策，梁卓偉指，本港便須於確診數字回落至3位數時推行「全民強制檢測」，並須進行多於3次。
惟梁卓偉坦言，本港已陸續混合免疫，變相被動地在邁向風土病的道路上「行咗六成」。他又指，Omicron變種病毒致病率較低，不排除日後出現的變種病毒傳播力和致病率均會增加，因此科學上認為目前開始更改策略是較安全。他強調，除非本港決定「要無了期咁封城或者鎖國」，否則新型肺炎邁向風土病是必然會達致的階段。
梁萬年：全民檢測要視乎條件優次
至於港府日前決定「暫緩」全民強制檢測，引發部分立法會議員以至內地網民非議。早前來港的國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，昨在北京的國務院聯防聯控機制召開新聞發布會上表示，香港現在不做全民檢測並不意味「躺平」，目前重中之重仍是優先保護老年人，集中資源、專家和力量去降低死亡率。
梁萬年指，香港目前疫情正在高位運行，並出現了下降趨勢。香港如要開展全民檢測，要視乎相應條件是否足夠，如追蹤感染者和密切接觸者系統、隔離相應空間、人力資源等，綜合判斷全民檢測的時機和條件。
他認為，港府暫不進行全民檢測，恰恰是依據疫情態勢的變化，通過優先的確定，更科學的來完善修訂優化相應的措施。而香港也在進一步擴大檢測能力，並讓市民自我檢測，設報告系統及早發現感染者並加以管理，相關措施對香港疫情防控有重要意義。