港大醫學院：第六波將出現 指新冠終「走向風土病」 梁卓偉：動態清零屬「中轉站」

本港第五波疫情於高水平「停滯」，昨增14,152宗確診，第五波累計逾106萬宗個案。香港大學醫學院最新數學模型推算，現已有約440萬人受感染，並預計若按政府路線圖逐步放寬社交距離措施，將出現第六波疫情，料增221萬人受感染。港大醫學院長梁卓偉指，政府應反思選擇繼續「動態清零」策略，還是「邁向風土病」，但他認為「動態清零」只會是「中轉站」，因新冠病毒最終都會走向風土病。至於港府日前宣布「暫緩」全民強制檢測，曾來港考察的內地專家梁萬年強調，有關決定不意味「躺平」，目前最重要仍是集中力量降低死亡率。

港大數學模型推算，本港截至前日(20日)有達440萬人受感染，並預計確診數字和感染數字會在未來數周急速回落，至4月中至下旬將回落至少於1,000宗。至下月21日、即港府計劃首階段放寬社交距離措施時，全港累計約452萬人受感染，假設抗病毒藥物覆蓋率分別為56%及80%，死亡個案將達9,305及8,383宗；至放寬社交距離措施後，染疫人數到6月底將達668萬，死亡個案料過萬。 模型亦推算，若本港按復常路線圖逐步放寬社交距離措施，預計病毒即時傳播率於下月21日會上升至1以上，至6月1日若各項措施全面放寬，將掀起第六波疫情，並會維持約兩個月，至8月中將增221萬人受感染、1,540人死亡，第六波高峰期每日將達約500入院個案，但公營醫療仍能夠承擔。至於下月起香港調整抵港檢疫要求，即使每日新增500至1,000宗輸入個案，相對推算的感染人口只屬「杯水車薪」，有如「一滴水」，不會對本地疫情構成影響。

身兼政府專家顧問的梁卓偉認為，本港應趁現時反思其後是否繼續採取「動態清零」政策，還是改以「第二個選項」、即將新型肺炎邁向風土病，但認為兩個策略是「殊途同歸」，清零是「中轉站」、邁向風土病是「終極站」，最終都會走向後者，而其從科學上認為採取後者比清零更安全。 他指，若將新型肺炎變成風土病，本港需要依靠「混合免疫」、即同時靠疫苗和感染病毒所產生的免疫力，而社會必須接受將會有一定程度的感染及死亡。本港必須確保有足夠的口服藥和床位，做到「床等人」的目標，以免再度出現第五波死亡數字高企的情況。至於若繼續採取清零政策，梁卓偉指，本港便須於確診數字回落至3位數時推行「全民強制檢測」，並須進行多於3次。 惟梁卓偉坦言，本港已陸續混合免疫，變相被動地在邁向風土病的道路上「行咗六成」。他又指，Omicron變種病毒致病率較低，不排除日後出現的變種病毒傳播力和致病率均會增加，因此科學上認為目前開始更改策略是較安全。他強調，除非本港決定「要無了期咁封城或者鎖國」，否則新型肺炎邁向風土病是必然會達致的階段。