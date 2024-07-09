一名58歲香港男子在日本富士山登山期間不適猝死，為富士山今年夏季開山以來首宗登山者死亡事故。曾經登上富士山的攀山專家兼物理治療師吳俊霆接受《am730》查詢指，暫時難以判斷死因涉及高山症還是心臟病發，一般而言人體心臟有事「好多時都唔知」，運動期間亦有一定機率觸發心臟病，建議市民登高山或進行耐力運動前，應先檢查身體和心電圖。
專家：登山者若不適「落山最實際」
吳俊霆指，高山症患者一般不會在數小時內離世，正常人當身處海拔2,500米或以上，肺部壓力與大氣壓力有差別便會開始有徵狀，包括高山症併發腦水腫和肺水腫等，至4,000米或以上便有機會致死。他又稱，遊人可以乘車到海拔2,400米的五合目起行，再登山至約海拔3,700米，加上山上每隔數百米便有完整的山屋和飲食、被鋪設施等，因此適合初階行山人士。
至於涉及心臟的情況，吳俊霆表示或緣於身體機能有隱疾，如高血壓、血糖不穩、心臟病發等，直言行山本身並非高風險活動，最大問題是當出現不適時難以立即離開。他建議行山人士要做好事前準備，如帶備血壓計、血氧計等，亦可攜帶預防高山症、沒有太大副作用的西藥Acetazolamide。他強調，登山人士當出現不適或高山症症狀時，「有唔舒服就落山最實際」，指出下降海拔400米都有助緩解很多症狀。
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登山者稱路線安全「唔會碌落山」
另外，去年曾在富士山攻頂的登山人士Terry向《am730》表示，他去年同樣取道山梨縣的「吉田路線」登山，山路兩旁設有繩和圍欄，基本上不走出路線範圍外都不太危險，又指路上有救護站、充足的補給品發售等，「一般都很安全，唔會話碌落山」，而登山期間若有不適亦可經捷徑前往落山路線離開。
Terry憶述去年他從海拔約2,300米的五合目出發，花4小時到山屋睡覺休息後，凌晨再出發到山頂觀看日出，在山頂遊覽一會後便落山。他形容，登山者若有行山習慣「一般都冇乜嘢」，又稱當時屬首次攀登至海拔約3,700米，「第一次上咁高，唔敢行咁快」，建議登山者毋須行得過急。