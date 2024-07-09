專家：登山者若不適「落山最實際」

吳俊霆指，高山症患者一般不會在數小時內離世，正常人當身處海拔2,500米或以上，肺部壓力與大氣壓力有差別便會開始有徵狀，包括高山症併發腦水腫和肺水腫等，至4,000米或以上便有機會致死。他又稱，遊人可以乘車到海拔2,400米的五合目起行，再登山至約海拔3,700米，加上山上每隔數百米便有完整的山屋和飲食、被鋪設施等，因此適合初階行山人士。

至於涉及心臟的情況，吳俊霆表示或緣於身體機能有隱疾，如高血壓、血糖不穩、心臟病發等，直言行山本身並非高風險活動，最大問題是當出現不適時難以立即離開。他建議行山人士要做好事前準備，如帶備血壓計、血氧計等，亦可攜帶預防高山症、沒有太大副作用的西藥Acetazolamide。他強調，登山人士當出現不適或高山症症狀時，「有唔舒服就落山最實際」，指出下降海拔400米都有助緩解很多症狀。