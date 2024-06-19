港競爭力升兩位排全球第五 政府：足證一國兩制優勢

國際管理發展學院發表新一份世界競爭力年報，本港排名上升兩位至全球第五，當中「經濟表現」、「營商效率」和「基礎設施」排名躋身頭10名，但「政府效率」就微跌一級至排第三。商務及經濟發局長丘應樺指，成績足以證明本港憑「一國兩制」下的多方面優勢，繼續成為全球最具競爭力的經濟體之一。

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發表《2024年世界競爭力排名》報告，在全球67個主要國家或經濟體當中，本港排名全球第五，比去年上升兩位。在各項因素當中，經濟表現排名由去年第36位反彈至11位、營商效率由第11位回升至第七位、基礎建設由第13位升至第九位。不過，去年位居第二的政府效率則跌一級至第三。