港競爭力升兩位排全球第五 政府：足證一國兩制優勢

國際管理發展學院發表新一份世界競爭力年報，本港排名上升兩位至全球第五，當中「經濟表現」、「營商效率」和「基礎設施」排名躋身頭10名，但「政府效率」就微跌一級至排第三。商務及經濟發局長丘應樺指，成績足以證明本港憑「一國兩制」下的多方面優勢，繼續成為全球最具競爭力的經濟體之一。
瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發表《2024年世界競爭力排名》報告，在全球67個主要國家或經濟體當中，本港排名全球第五，比去年上升兩位。在各項因素當中，經濟表現排名由去年第36位反彈至11位、營商效率由第11位回升至第七位、基礎建設由第13位升至第九位。不過，去年位居第二的政府效率則跌一級至第三。
新加坡躍升3位居榜首
IMD表示，儘管本港整體表現強勁，但報告顯示在價格、就業和區內經濟方面的競爭力較低，分別排第65、25和25，新聞自由亦排行第58。報告強調，本港在面對在地緣政治緊張局勢持續和國際貿易格局不斷變化的背景下，駕馭複雜的外部環境，故本港須利用內地追求高品質發展的機遇，推進創新和技術發展、促進綠色轉型，亦要克服土地、人力供應的限制，以解決人口老齡化帶來的經濟和財政影響。
至於今年排榜首的，是去年排第四的新加坡，第二和第三分別是上升一位的瑞士，以及去年的榜首丹麥。
丘應樺在社交網站表示，香港躋身全球第五位的成績令人鼓舞，足以證明本港憑「一國兩制」下的多方面優勢，繼續是全球最具競爭力的經濟體之一，又說本港在「國際貿易」和「商業法規」排名屬全球第一，正是吸引企業落戶的重要因素。