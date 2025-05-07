照護食區區有啖好食2025啟動 展商推軟餐粽子助長者慶節

端午節將至，餐桌上亦很快會見到令人垂涎三尺的粽子，但傳統粽子口感黏糊，有吞嚥困難的長者常望而卻步。今年「照護食。區區有啖好食2025」就有軟餐公司看準吞嚥困難長者品嚐節慶食品的需要，推出五香鹹蛋肉糉軟餐；該公司經理表示，近年軟餐市場競爭變大，但不同機構加入，亦令軟餐能夠有更多的宣傳。另有食品料理機品牌亦指，除了預製軟餐外，可製作軟餐的廚具成照顧者選擇之一。

香港社會服務聯會昨日舉行「照護食。區區有啖好食2025啟動禮 」，聯同參展夥伴向公眾介紹各式緩解吞嚥困難的飲食方案；其中軟餐公司「幸福元氣」便在場展示了旗下節慶軟餐「秘製五香鹹蛋肉糉」。軟餐糉採用白米而非糯米，令粽子柔軟且不會黏糊，內裹配料和亦會被製成細碎及濕軟狀，讓吞嚥困難長者都可以品嚐粽子。