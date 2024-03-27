照顧者支援專線接獲逾14000宗來電　狄志遠倡整合服務

勞工及福利局局長孫玉菡在立法會回應質詢，提到照顧者支援專線個案最多涉及尋求情緒輔導，佔35%、其次是社區支援服務佔24%，至於照顧問題和財務問題則分別佔15%和7%，餘下涉及健康、房屋、申請暫託服務等。

24小時照顧者支援專線182183於去年9月投入運作，政府指截至本月中，已接獲逾14,600個來電，即平均每日80個來電，最多是尋求情緒輔導，佔35%。社會福利界立法會議員狄志遠指現時很多持分者提供照顧者服務，包括關愛隊、社區康健中心、老人中心等，建議整合照顧者服務。

17個案以外展方式提供危機處理

提出口頭質詢的民建聯立法會議員李世榮提及，很多社會悲劇由情緒問題開始，熱線運作至今，最多個案涉及情緒問題，關注照顧者致電熱線後，是否可轉介至非政府機構。孫玉菡回應指，照顧者往往在夜闌人靜、下班後致電熱線，簡單的個案可由社工負責，「呻完後舒服啲」，嚴重的則會轉介至機構跟進，曾就17宗個案以外展方式提供危機處理。

去年施政報告宣布，約140間參與「改善買位計劃」的安老院及約190間參與「長者社區照顧服務券計劃」的服務單位在出現空置宿位或服務名額時，會為被照顧人士提供日間暫託服務。政府指由去年12月至今年2月，只有20人次使用服務。