父親節2024｜警隊教官父子兵 相距35載執教鞭傳承

周日（6月16日）是父親節，最新一期《警聲》訪問一對警隊父子，先後擔任警察學院教官，現於學院擔任見習督察教官的Patrick，希望延續父親Dick夙夜在公的專業精神，傳授給警隊一班未來棟樑，「要堅守正直為民的初心，以靈活處事手腕，克服每日在變的挑戰。」

子女跟隨父母步伐投身警隊例子不勝枚舉，但父子先後出任同一個獨特工作崗位則屬罕見。46歲的警察學院見習督察教官Patrick及其父親Dick正是其中一對。Patrick憶述：「小時候爸爸在學堂擔任教官，有時跟隨他出席工餘聯誼活動，他在一眾同事和學員面前很有威嚴，當時已很崇拜他；同時他對工作極為盡責和嚴謹，就算正值休假，如接到緊急任務，不分晝夜都會趕往處理。」

在父親敬業精神薰陶下，Patrick長大後一心加入警隊。他自外國留學後回港便立即投考見習督察，卻遇上一大難關，就是長期在海外生活的他，未能通過督察級中文筆試。踏向警隊的第一步就遭受挫折，Patrick選擇積極面對，「我決定把握時間累積前線經驗，於是轉為投考警員，由『紅褲子』做起；同時矢志學好中文，為再次投考督察做好準備。」

曾與父同駐守新界北總區 未有直接合作機會

1998年正式加入警隊的Patrick，數年後曾與父親一同駐守新界北總區，雖未有直接合作機會，但Patrick處理工作時一直銘記父親教誨：「做警察，心一定要『正』！不能偏私，要抗拒一切誘惑。我們是為市民服務，要不斷裝備自己，才能提升工作水平。」