特首選舉｜葉劉承認「有諗過」：如果今次唔參選，將來都唔會

葉劉淑儀指李家超為人謙虛、人緣好，「絕對有條件擔任下屆特首」。 (夏家朗攝)

國務院今日(8日)免去李家超的政務司長職務，特首選舉形勢進一步明朗。連日拒絕評論特首選舉的新民黨主席葉劉淑儀，今日接受《am730》專訪時透露，對參選今屆特首選舉「有諗過，最終無去表達」，指已很滿足現時工作，「如果今次唔參選，將來都唔會，我有第二啲工作做。」她形容李家超「好斯文」，且為人謙虛、人緣好，認為他「絕對有條件擔任下屆特首」。她又認為自己毋須加入其競選辦，但可以給意見，並透露曾與李家超溝通。

記者：羅繼盛

評李家超：心思慎密，為人謙虛，人緣好

葉劉淑儀接受《am730》專訪時表示，擔任保安局局長時已認識李家超，當時李為O記(有組織罪案及三合會調查科)主管，予她感覺「好斯文」，「我同佢講笑，話：『你似個教師喎。』佢話：『我教過書㗎。』」她形容，李家超心思慎密，為人謙虛、人緣好。她相信李在政府高層浸淫多年，絕對有條件擔任下屆特首。

她又表示，李家超雖然是警隊出身，但從保安局副局長開始擔任問責官員多年，「仲做埋政務司司長」，政府不同工作範圍都有涉獵，所以已非純粹一名武官。

管治非一個人工作

至於未來會否「武官治港」，她稱不能太早下定論，管治並非一個人的工作，而是講求團隊，「如果你想特區政府嘅經驗、處事能力全面啲，你要睇吓李先生點樣組織佢個團隊。」她認為，李家超可找財經、金融等來自不同籌疇的人幫忙，「行會都可以幫佢」，如招攬人員為行會成員，以向政府提供意見，或幫助政府解說。

至於有否獲邀加入李家超的競選辦，她表示：「佢競選辦已經好多人啦，我覺得無需要我參加。不過意見我可以俾嘅，我都有同李生溝通過。（記者：幾時？）唔講啦，呢啲。（佢辭職之後？）我唔透露細節。」

「我好多年前已經諗參選，不過睇形勢啦」

葉劉淑儀於2017年曾宣布參選特首，惟未獲足夠提名票入閘。被問到曾否考慮過參與今屆特首選舉，葉劉淑儀表示：「我好多年前已經諗參選，不過睇形勢啦，所以今年我都無表達。(今屆有無諗過？)我時時都有諗呢個問題：『香港需要點樣嘅行政長官？點樣帶領香港？』我時時都有諗呢個問題，唔係純粹個人考慮。」

葉劉淑儀續稱：「我最終都覺得，我可能過咗個時機，因為年紀大咗。呢份工作(特首)嘅要求、體力嘅要求都好高，可能都係等年輕啲嘅人做。」至於未來會否再考慮參選特首，她稱：「我諗都唔會嘞，好滿足現時嘅工作，我而家已經有好多平台、好多崗位。如果今次唔參選，將來都唔會，我有第二啲工作做。」她指，未來會繼續發展新民黨和培養年輕人。