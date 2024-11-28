環保署廢電器回收計劃巡查不足 登記供應商最長隔5年巡一次

環保署推行通稱「四電一腦」計劃的廢電器電子產品生產者責任計劃，回收冷氣機、雪櫃等多種電器。昨日公布的《審計報告》發現，環保署對登記供應、銷售商的巡查不足，有個案更隔了5年才巡查一次；另外處理及回收廢電器、位於屯門的回收設施，處理量不足八成，但同時因兩種電器的處理量超出設計，而令政府須向承辦商額外支付近1.7億元。審計署建議促環保署持續檢視巡查頻次，及分析是否要另聘物流服務提供者，處理超量電子廢物。 「四電一腦」計劃初期涵蓋8種受管制電器，如電視機、掃描器和顯示器，直至今年7月1日新增的2種受管制電器，即獨立式乾衣機和抽濕機。

巡查密度不達標 根據指引，環保署每2至3年須巡查供應商一次，但審計署指，208個供應商有11%的巡查密度不達標，就同一供應商作任何兩次相連巡查之間相隔的時間則介乎36.3個月至5年不等。 至於3,617個銷售商中，有56%在2018年8月至2024年3月期間不曾被巡查，44%巡查次數則介乎1至19次不等。經環保署批註的除舊服務方案內所指明的218個收集者中，29%未被巡查，而71%的巡查次數則介乎1至4次不等。 審計署建議加強就電牌照持牌人在遵行發牌規定方面的監察和巡查的頻次，以期確保按訂明的規定進行巡查，並記錄揀選受管制電器的銷售商和收集者進行巡查的理據。

電器循環再造收回成本率跌九成 另外，環保署廢電器計劃下，受管制電器循環再造的整體收回成本比率由2022年預測的105.2%跌至2024年預測99.8%，預料直至2028至29年度更會跌至89.5%。 審計署強調，環境保護署長應密切監察廢電器計劃收回成本的情況，並按情況採取行動，以期達致收回全部成本。 「WEEE‧PARK」處理量不足八成 審計報告還發現，位於屯門的廢電器處理及回收中心「WEEE‧PARK」，在處理量方面不足八成，且嚴重傾向處理洗衣機及雪櫃，導致超出兩種電器的設計處理量，政府因此須向承辦商額外支付近1.7億元。

審計署建議環保署檢視成本效益，探討重新設計回收中心的可行性，分析是否要另聘物流服務提供者，處理超量電子廢物。 環境署回應報告指，感謝審計署就廢電器計劃進行審查，並同意相關建議；環保署會按照既定政策，定期檢視廢電器計劃的徵費水平。

