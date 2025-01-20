用光觸媒阻海洋生物黏附船身 城大︰成本低 減海洋污染

船隻在大海中航行，船底常被如藤壺、藻類等海洋生物黏附，對燃油消耗、速度及腐蝕都產生影響。城大與初創公司合作，研發「納米光催化防污防腐塗層」(Nano-MAP)，利用「光觸媒」阻止海洋生物在船身上生長，達到防污防腐效果。團隊指，有別於傳統船底防污漆，Nano-MAP接觸海水後不會釋放出有毒的金屬離子，可有效減少海洋污染。新發明近日在第四屆亞洲創新發明展覽會榮獲銀獎；團隊亦正於本港海水冷卻「區域供冷系統」中試用Nano-MAP。

帶領團隊進行研究的城大能源及環境學院講座教授梁國熙指，航運界現時使用的傳統船底防污漆普遍含有銅或鋅等重金屬，當塗層接觸海水後，就會釋放出有毒的金屬離子。雖然可以防止海洋生物在船底寄生，但亦會污染海洋環境。新研發的Nano-MAP利用太陽光照射，產生光催化作用，防止海洋生物及污垢附在船體表面生長。梁國熙續指Nano-MAP不會將化學物質釋放到海水中，故不會影響海洋生態。而Nano-MAP可降低船隻氧化風險，經過光活化後，會釋放出電子，阻礙金屬與氧氣間的化學作用。

一瓶450毫升的Nano-MAP售價為120元，梁國熙指，一艘2.5米的小型遊艇約需四瓶的分量，成本約為480元，並可自行噴灑；使用傳統防污漆連同人工費，花費則逾1萬元。Nano-MAP防污效果亦較長，約可維持最多兩年，而傳統防污漆則只能維持約半年。他續指，船隻上的污垢會增加摩擦阻力，導致船隻重量增加，需額外消耗三至四成的燃油。傳統船底防污漆無法持久保護船隻，約三個月船身便會出現污垢或有海洋生物生長，要定期清理及需額外維護成本。而使用Nano-MAP只需每年作簡單船底維護及補上塗層，亦毋須重新塗漆，可節省維護成本。現時Nano-MAP亦有試行應用於海洋沿岸位置的水閘上，以助減緩海水進水口的微生物滋生；有關水閘在兩年後仍未需要清潔或更換。