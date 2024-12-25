田北辰聖誕遊日挑機相撲手 盼港餐飲業借鏡推特色體驗(有片)｜Ray Online

聖誕假期不少港人外遊，實政圓桌立法會議員田北辰今日（25日）在社交平台發文，指在家人多次邀請下趁假期到日本「充電」，期間到訪具特色的「相撲體驗餐廳」吃午餐的體驗，「將人哋嘅好嘢同我哋香港嘅餐飲同零售業分享」。 田北辰表示，呢間餐廳唔係就咁walk in或者排隊就可以有得食，係要預早成個月訂位先至可以入場，主打非珍貴食材，而是「有價值嘅特色體驗」。他說餐廳佔地雖然不算大，但老闆「唔貪心」，全場只有十數張枱，負責人詳細講解相撲歷史和規則，期間他們又觀賞一場兩名真正相撲手比賽。

「戲肉」之後出現，餐廳邀請每枱客人上場同兩位相撲手比賽，田北辰著上有厚護墊嘅「相撲手衫」先至夠膽上陣。他笑言對手體重足足有115公斤，「一開始即出盡九牛二虎之力咁推，但呢位相撲手就好似座山咁郁都唔郁」，之後退後幾步，「加埋助跑咁衝埋去」，但結果都一樣，最終自己唯有跳出圈外投降。他形容在餐廳的大約兩小時是「有價值嘅特色體驗」。 他認為相撲體驗餐廳的成功正是目前香港要吸引更多旅客所缺乏的，例如真真正正的娛樂性、努力經營和對客人真心付出。他又指主菜是容許客人全程參與，每人「俾足時間、而唔係單純嘅打卡旅遊」，越快就收越多錢。