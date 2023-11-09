疑有人趁「雙11」購物旺季促銷 海關檢7.7萬件冒牌貨拘3人

近年不少網路購物平台甚至零售商趁「雙11」推出大型促銷活動，有不法之徒在社交平台透過直播帶貨促銷假貨。海關破獲歷來單一行動檢獲數量最多、價值最高的冒牌貨個案，市值6,700萬元，檢獲7.7萬件包括名牌手袋、手錶、波鞋等冒牌貨，部分冒牌手袋更附「出世紙」，圖魚目混珠加大執法難度。兩女一男被捕，包括兩名在社交平台專頁涉嫌售假貨女子。
被捕3人，包括兩名分別33及35歲的女子，她們利用社交平台專頁經營網店，以直播帶貨形式涉售賣冒牌物品，當顧客落單才採購貨品。而被捕35歲男子，在觀塘的樓上零售店任經理，海關在上址檢獲一批化妝品、護膚品和手提袋，顧客購買後自行到上址提貨。
涉及偽冒牌子和種類「琳瑯滿目」，包括LV手袋、勞力士手錶、Nike波鞋及衣履、adidas波鞋及Apple產品、Dyson吸塵機和Sanrio卡通人物物品等。
7個貨櫃檢1.5萬件假貨
海關於由上月16日至本月3日一連19天採取代號「追跡者」的執法行動，偵破28宗相關案件，檢獲約7.7萬件懷疑冒牌和侵權貨物及約13升懷疑未完稅烈酒，估計市值逾6,700萬元，應課稅值約9萬元。當中海關10月20至11月2日在3艘由廣州南沙抵港的船隻，在其中7個報稱載有生活用品和衣物的貨櫃，發現超過1.5萬件懷疑冒牌物品，相信全部會轉運到馬來西亞，印尼、荷蘭等地。
另外，亦突擊搜查分別位於葵涌、屯門、米埔、青衣和元朗的多個用來存放貨品的拆貨場和飛機倉，破獲多21宗案件，起出6.2萬件懷疑冒牌貨物，並根據物流公司單據，搜查黃竹坑一間網店的倉庫和一間觀塘工廈樓上舖，檢獲多一批冒牌貨，拘捕2女1男、分別負責收貨和網上直播帶貨的人。
海關估計有人趁「雙11」購物旺季犯案圖利。海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官鄧偉恒稱，不法分子利用拆貨場將貨物拆件及暫存，又利用飛機倉做出口和轉運。拆貨場和飛機倉遍布各區，部分位置隱蔽，貨物流轉性快、逗留時間短，增加執法人員追查的難度。
懷疑冒牌手袋附「出世紙」
海關港口及海域科貨物揀選及資料研究小組第二隊高級督察倪百禧稱，經海路入境的案件，涉及7個貨櫃，每個櫃載貨量由400件至5,000件不等，並且不屬單一發貨及收件人。關員要開箱逐一檢視，最後發現只有1%至15%屬冒牌及侵權貨物，截獲的冒牌貨品，包括一些知名品牌手袋，仿真度頗高，有些甚至有「出世紙」，令人難快速分辨真偽。關員在商標持有人協助下核實，經進一步調查後相信冒牌貨品部分是內銷，其餘是經香港運往東南亞或中東等海外地區。