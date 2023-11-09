疑有人趁「雙11」購物旺季促銷 海關檢7.7萬件冒牌貨拘3人

近年不少網路購物平台甚至零售商趁「雙11」推出大型促銷活動，有不法之徒在社交平台透過直播帶貨促銷假貨。海關破獲歷來單一行動檢獲數量最多、價值最高的冒牌貨個案，市值6,700萬元，檢獲7.7萬件包括名牌手袋、手錶、波鞋等冒牌貨，部分冒牌手袋更附「出世紙」，圖魚目混珠加大執法難度。兩女一男被捕，包括兩名在社交平台專頁涉嫌售假貨女子。

被捕3人，包括兩名分別33及35歲的女子，她們利用社交平台專頁經營網店，以直播帶貨形式涉售賣冒牌物品，當顧客落單才採購貨品。而被捕35歲男子，在觀塘的樓上零售店任經理，海關在上址檢獲一批化妝品、護膚品和手提袋，顧客購買後自行到上址提貨。

涉及偽冒牌子和種類「琳瑯滿目」，包括LV手袋、勞力士手錶、Nike波鞋及衣履、adidas波鞋及Apple產品、Dyson吸塵機和Sanrio卡通人物物品等。