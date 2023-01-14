疫情｜孔繁毅：農曆新年後或可取消隔離令及院舍上學檢測要求

政府昨日公布，將由下周一起，調整核酸檢測結果的CT值調標，如果CT值結果達35以上，便會將個案列為陰性。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，如果核酸檢測CT值達35或以上，顯示新冠病毒量低，相信政府作此調整，是希望逐步放鬆防疫政策，最終目標是取消隔離令。
孔繁毅：本港的混合免疫屏障高
孔繁毅在一個電台中節目表示，本港疫情整體穩定，預料未來幾日確診數字可能繼續回落，相信社會很快復常。他認為通關對本地疫情影響不大，雖然多了內地人士來港，但本港有83%市民已接種3針新冠疫苗，已知感染人數有250萬，真正感染數字可能是500萬或以上，混合免疫屏障高，加上有足夠抗病毒藥，即使有確診患者來港，對本港整體防疫和醫療系統壓力的影響亦不大，於科學上有條件取消隔離令，相信政府想觀察通關和農曆新年後的情況，再取消隔離令。
相信口罩令是最後一項防疫措施
孔繁毅表示，現時新冠病毒可視為其中一種上呼吸道病毒，整體風險小。他相信農曆新年後除了隔離令，醫院或院舍探訪人士的檢測要求，學生上學快測等其他防疫措施都可取消。但仍需要慎防流感和新冠病毒夾擊，因此仍要佩戴口罩，預防上呼吸道感染，相信口罩令會是最後一項會撤銷的防疫措施。
對於部分人在短期內第二度確診，孔繁毅表示，患者整體免疫未必太好，容易感染到另一隻變種病毒株，但這類個案相對少，市民毋須擔心，就算再感染，病徵通常會較輕，亦可當作疫苗的效用。