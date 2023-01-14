疫情｜孔繁毅：農曆新年後或可取消隔離令及院舍上學檢測要求

政府昨日公布，將由下周一起，調整核酸檢測結果的CT值調標，如果CT值結果達35以上，便會將個案列為陰性。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，如果核酸檢測CT值達35或以上，顯示新冠病毒量低，相信政府作此調整，是希望逐步放鬆防疫政策，最終目標是取消隔離令。

孔繁毅：本港的混合免疫屏障高

孔繁毅在一個電台中節目表示，本港疫情整體穩定，預料未來幾日確診數字可能繼續回落，相信社會很快復常。他認為通關對本地疫情影響不大，雖然多了內地人士來港，但本港有83%市民已接種3針新冠疫苗，已知感染人數有250萬，真正感染數字可能是500萬或以上，混合免疫屏障高，加上有足夠抗病毒藥，即使有確診患者來港，對本港整體防疫和醫療系統壓力的影響亦不大，於科學上有條件取消隔離令，相信政府想觀察通關和農曆新年後的情況，再取消隔離令。