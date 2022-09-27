疫情｜嶺大調查：學童快樂指數微跌　料涉疫下學習壓力增

嶺南大學的一項調查發現，今年本港學童快樂指數由上年度的6.85微跌至6.77，學校的生命教育指數則回升。研究團隊相信，快樂指數微跌或與疫下學業壓力有關，認為部分學生在網課期間未能跟上進度，恢復面授課後學業壓力更大增，呼籲學校不要給予學童過多壓力。

調查在今年5月至8月於25間中小學進行，一共收集約3,500名學生和150名教職員的回覆，從而得出一系列與學童相關的指數，以0至10計算，本年度學童快樂指數為6.77，較上年度微跌0.08，跌幅約為1.17％；惟學校生命教育指數，包括關愛、智慧、堅毅和行動等則回升，以1至5分計算，由上年度平均的3.81升至3.87，研究認為有利穩定學童快樂指數。

料 網課期間 未能跟上學習進度

負責調查的研究所所長何濼生指，本年度學童快樂指數下跌，可能與疫情下增加學業壓力有關，部分學生在網課期間未能跟上學習進度，回復面授課後學業壓力更大增，惟他對未來學童快樂指數回升感到樂觀，認為目前社會逐步復常，可紓緩壓力。

何濼生建議學校切勿催谷學生追趕學業進度，亦不應要求所有學生均要考取最高分，而是要按照每個學生潛能，鼓勵他們盡全力做，並且提供適當協助，同時他亦建議學校增加生命教育的活動形式，例如考慮唱歌、藝術創作、話劇角色扮演等。