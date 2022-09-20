疫情｜批仍僵化避險將流失大量國際生意　張炳良：怎與病毒「共存」是往後策略重點

本港爆發新型肺炎逾兩年，前運輸及房屋局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良指出，現實上沒有毫無傳播風險的「通關」和社會經濟復常，認為若未來一年疫情仍如現時般膠着、時有起伏，但本港仍僵化避險，國際生意便會大量流失、外資和人才遷走、盛事賽事他移、旅遊民航等低沉不起。他期望特首李家超在下月發表的首份《施政報告》，向公眾展示清晰、進取的「終局路線圖」。

張炳良在報章撰寫題為《成也新冠 敗也新冠——復常乃當前最大的政治》的文章，談到本港爆疫首兩年抗疫出色、優於新加坡、韓國和日本，惟今年初第五波疫情卻近乎淪陷，更形容是壓倒林鄭月娥政府的「駱駝背上最後一根稻草」。

無止境守下去等同「手術成功但病人死去」

文中提到，市民抗疫3年已現抗疫疲勞、社會為此已付出很大代價，而新型冠狀病毒亦趨向風土病化，變異病毒株Omicron及其BA亞系病毒株，較之前Delta等變種病毒的殺傷力已減弱。他認為，大眾現不應以2020、2021年疫情高潮時的眼光，去看待今後去向。

張炳良指出，人們和商戶企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」，又稱現已過了「消滅」病毒的時機，怎樣與病毒「共存」以減低風險才是往後策略重點。他表示，「一國兩制」下香港主要面向國際，「港式動態清零」要結合全球疫情最新發展、香港戰略定位及世界各地復常趨勢，做好新形勢下的危機認知和風險管理。

初期求「封關」兩年後促「通關」：世事諷刺

此外，張炳良又在文中重提爆疫初期有醫護人員罷工，促請港府「封關」一事。他在文章首段提到世事諷刺，指2020年本港有人批評特區政府為求政治正確、取悅內地，不肯即時「全面封關」，部分前線醫護甚至短暫停工抗議。不過兩年多後的今日，各界爭取「全面通關」，即免檢疫入境本港之聲音此起彼落。