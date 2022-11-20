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2022-11-20 16:44:23

疫情｜本港新增7736宗確診　輸入個案佔524宗　多13名患者離世

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本港今日新增7,736宗新型肺炎確診個案。(資料圖片／林俊源攝)

本港今日新增7,736宗新型肺炎確診個案。(資料圖片／林俊源攝)

本港今日(20日)新增7,736宗新型肺炎確診個案。在新增的524宗輸入個案當中，有260宗在機場抵港檢測時呈陽性、171宗在抵港第一至三日確診、93宗在第四至七日確診。

再多13名患者離世，第五波疫情累計10,386宗死亡個案。4男9女死者年齡介乎55至98歲，當中1人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、6人已打三針、3人已打兩針、3人沒有打針。今日有17間院舍共錄得26宗院友和1宗員工確診，累計92名院友需要檢疫；今日有3間學校的個別班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

97名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,344名確診者正入住隔離設施留醫，包括589名病人在隔離病房、191名病人在二線隔離病房、564人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有42名危殆及55名嚴重病人留院，當中12名危殆病人正接受深切治療。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 主恩崇德護理院
  • 樂善堂朱定昌頤養院
  • 東華三院何東安老院
  • 宏光護老有限公司
  • 嘉頤(大圍)護理院
  • 安居護老之家有限公司
  • 相聚護老之家有限公司
  • 凝心薈(麗閣)

呈報陽性個案的殘疾院舍

  • 展亮技能發展中心(屯門)—宿舍部
  • 基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍
  • 新生精神康復會山景宿舍
  • 新生精神康復會思健園
  • 保良局永隆銀行金禧宿舍
  • 利民會屏山樓
  • 匡智賽馬會松嶺宿舍
  • 東華三院洪福綜合職業復康中心暨宿舍
  • 香港耀能協會白普理黃大仙宿舍
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