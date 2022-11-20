疫情｜本港新增7736宗確診　輸入個案佔524宗　多13名患者離世

本港今日(20日)新增7,736宗新型肺炎確診個案。在新增的524宗輸入個案當中，有260宗在機場抵港檢測時呈陽性、171宗在抵港第一至三日確診、93宗在第四至七日確診。

再多13名患者離世，第五波疫情累計10,386宗死亡個案。4男9女死者年齡介乎55至98歲，當中1人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、6人已打三針、3人已打兩針、3人沒有打針。今日有17間院舍共錄得26宗院友和1宗員工確診，累計92名院友需要檢疫；今日有3間學校的個別班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

97名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,344名確診者正入住隔離設施留醫，包括589名病人在隔離病房、191名病人在二線隔離病房、564人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有42名危殆及55名嚴重病人留院，當中12名危殆病人正接受深切治療。