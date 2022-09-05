疫情｜港增10021宗確診 輸入佔152宗 多8名患者離世 (持續更新)

本港疫情持續破萬宗！今日再新增10,021宗確診，本地個案佔9,869宗，包括2,682為直接經核酸檢測呈陽性，另有7,187為快測呈陽性，而輸入個案佔152宗。再多8名患者離世，包括5男3女，年齡介乎56歲至104歲。當中4人的死因被認為與新冠病毒有關，有6人未打齊3針，全部人都並非來自院舍。

新增8人死亡4人被認為與 新冠 病毒有關

該4名死者分別是，一名104歲男子，已打2針，本身有肺病及癌症，入院時發現PCR陽性，之後病情惡化，9月4日早上死亡；第二位是88歲男子，未曾打針，本身有高血壓糖尿中風，經瑪麗醫院急症室入院，之後情況轉差，同樣9月4日早上死亡；第三位是101歲女子，亦未有打針，有心臟病，經伊利沙伯醫院急症入院，隨後轉佛教醫院，同在9月4日早上死亡；第四位是90歲女子，已打2針，有腦退化及心臟病，經威院急症入院，9月4下午死亡。

7 間安老院舍新增8個案

院舍方面，有7間安老院舍有新增個案，包括6間安老院舍涉6名院友和1名員工，另有1間殘疾人士院舍涉及1名院友。累計有35名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。過去7日累計53間院舍出現個案，涉82個案，包括70名院友及12名員工。

新增7間院舍包括：

屯門康和護老中心／1名院友1名員工陽性

灣仔百利護老院／1名院友陽性

黃大仙毓華護老院／1名院友陽性

東區富璟護老院（芬尼街）／1名院友陽性

南區東華三院賽馬會朗愉居／1名院友陽性

中西區東方護老院／1名院友陽性

北區香港中華基督教青年會盛愛之家／1名院友陽性

1169 間學校新增 3444 宗陽性個案

學校方面，當局今共接獲1,169間學校3,444宗陽性個案，包括2,864名學生及580名教職員。包括286幼稚園幼兒中心，467間小學，387間中學，29間特殊學校。過去7日共737間學校呈報2宗或以上個案。今日有12間學校的個別班級需要停課一星期：

東區維多利亞幼稚園PNA2下午班／15名學生有兩名陽性

屯門青松 侯寶垣 中學5C班／19名學生有兩名陽性

沙田東華三院邱金元中學4B班／26名學生有3名陽性

聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園K2班／32人有6名學生及3名老師陽性

紅磡香港保護兒童會祈廉士日批嬰兒園，67名學生分四組／其中兩組共有7名師生陽性

南區香港航海學校2B班2A班各有3宗陽性

元朗通德學校6A班／30人有3宗陽性

北區International Colleage Hong Kong 7.4班／20人有3宗陽性

長洲聖心學校6B班／18個學生有3宗陽性

屯門祟真書院6A班／25人有3宗陽性

九龍城Beacon Hill School 3C班／30人有3宗陽性

屯門匡智晨曦學校／1名老師陽性

變種病毒個案進一步增加

根據最新數據，懷疑BA.4或BA.5的個案再進一步增加，初步數據佔整體的67.9%。

學校確診個案多達3,000多宗，歐家榮表示暑假之前香港每日個案約3,000多宗，當時學校個案大概佔500多宗，而現時每日個案升至約1萬宗，故學校個案上升是預期之内。他坦言，現時學校內爆發風險較暑假前為高，呼籲家長為子女每日快測，以保護子女及避免病毒流入校園，強調當局會繼續精準防疫，例如安排部分爆發班別停課。

歐家榮： 預期上升 趨勢會持續

歐家榮表示，過去5日每日確診接近或超過1萬宗，預期上升趨勢會持續，未能預期疫情是否進入橫向期。他強調當局會繼續觀察疫情各項指標，呼籲市民中秋期間仍然要謹守各項防疫措施，減少跨家庭聚會，有病徵時接受快測或核酸檢測，而外出時也要佩戴貼面口罩。