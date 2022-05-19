疫情｜港增291宗確診多1死　上環譚仔三哥爆疫5人確診　星月樓群組增至73人染疫 (持續更新)

本港新冠疫情未止，今日新增291宗確診，包括116宗核酸檢測陽性及175宗快測呈報個案，第五波疫情至今累計超過119.7萬宗病例，多1名患者離世，累計死亡個案9,153宗。另此，再有食肆出現爆發，上環譚仔三哥米線暫有5人確診，上環「星月樓」群組多3宗病例，累計個案73宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今起放寬的第二階段社交距離措施為本港疫情帶來風險，過去2周確診個案未見明顯跌幅，或與社交距離措施放寬有關。

上環譚仔三哥群組 4人曾共同「宏思」上課

新增爆疫的上環譚仔三哥米線，位於皇后大道中336至338號地舖，現時共5人確診，涉及3男2女，年齡介乎26至57歲，全部有打疫苗，互不認識，在上周五(13日)約下午4時至6時光顧食肆，非同桌用膳，其中4人曾在上環德輔道中322至324號西區電訊大廈13樓Benchmark「宏思」上課，班房有40人，中心會發出強制檢測公告，要求本月11至15日在「宏思」逗留逾兩小時的人士，以及同時段在相關譚仔三哥的食客，接受強制檢測。

歐家榮補充，在「宏思」的課堂，有另一名無光顧譚仔三哥的35歲男子，本月16日發病，由於上堂時有機會有人除口罩，暫時不能排除今次爆疫是在上堂時抑或在譚仔三哥內傳播。

觀塘私房菜添3個案 累計29宗

在已有食肆群組個案中，上環「星月樓」群組再多3名食客確診，同時中心已完成追蹤，「星月樓」一共發現有73宗個案，包括62名食客及11名員工。

觀塘「御善私房菜」多3人染疫，累計有29宗陽性個案，其中17人的檢測已轉為陰性，仍有2人未做強制檢測，當局會向他們發強制檢測令；至於東涌富東廣場的「譚仔雲南米線」及紅磡「新旺會」桌球室，今日沒有新增個案。

再增11宗BA.2.1.2.1變種病毒個案

輸入個案有38宗，同時基因分析再發現多一宗Omicron BA.4變種病毒個案，患者是27歲女子，由南非經迪拜及新加坡，在4天前抵港，本港累計發現9宗BA.4個案，全部屬輸入病例；另再發現多11宗BA.2.1.2.1變種病毒個案，目前本港累計有35宗。

醫管局 莊慧敏涉偷竊被控 劉家獻未有回應有否停職

對於被控上月在超市偷竊逾1,600元食物的醫管局高層莊慧敏有否被停職，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，案件已進入司法程序，對案件沒有補充。他又說，由於疫情平穩及服務需求的增加，明天起天水圍醫院、伊利沙伯醫院、北大嶼山醫院急症室恢復正常服務。