疫情｜港增6014宗確診　輸入個案佔556宗　多10名患者離世

本港今日(14日)新增6,014宗新型肺炎確診個案。在新增的556宗輸入個案當中，有317宗在機場抵港檢測時呈陽性、142宗在抵港第一至三日確診、97宗在第四至七日確診。
再多10名患者離世，第五波疫情累計10,323宗死亡個案。5男5女死者年齡介乎65至99歲，當中1人來自院舍，有4人已接種三劑新冠疫苗、3人已打兩針、3人沒有打針。
今日有13間院舍共錄得22宗院友和6宗員工確診，累計81名院友需要檢疫；今日有8間學校的9個班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
89名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有1,185名確診者正入住隔離設施留醫，包括514名病人在隔離病房、176名病人在二線隔離病房、495人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有40名危殆及49名嚴重病人留院，當中10名危殆病人正接受深切治療。
醫管局又稱，過去一周有241名來自安老院舍的確診者入院，較過去兩星期的分別85人和137人顯著上升，對情況表示關注。當局會密切監察情況，與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。
呈報陽性個案的安老院舍
- 香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院
- 港城護老院有限公司
- 基德(泰衡)護老院有限公司
- 明愛富東苑
- 來來護老中心有限公司
- 惠心護老院有限公司
- 石籬惠安護老院
- 圓玄護養院暨長者日間護理中心(梨木樹邨)
- 栢景護理中心
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 保良局原馮寶添紀念宿舍
- 竹園區神召會智逸軒
- 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍
- 香港傷健協會樂融軒
新增多於一個班別需要停課的學校
- 基督教宣道會宣基小學(坪石)