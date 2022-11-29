疫情｜港增7547宗確診　輸入個案佔590宗　多13名患者離世

本港今日(29日)新增7,547宗新型肺炎確診個案。在新增的590宗輸入個案當中，有415宗在機場抵港檢測時呈陽性、138宗在抵港第一至三日確診、37宗在第四至七日確診。
再多13名患者離世，第五波疫情累計10,518宗死亡個案。7男6女死者年齡介乎53至99歲，當中2人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、7人已打三針、2人已打兩針、3人沒有打針。
28間學校共33班停課一周
今日有23間院舍共錄得35宗院友和6宗員工確診，累計72名院友和3名員工需要檢疫；今日有28間學校共33班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多11宗XBB、2宗BQ.1.1亞系個案，另輸入個案多一宗BF.7亞系個案。本地個案的7男6女患者年齡介乎22至79歲，有9人已打三針、4人沒有打針。
130名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有1,450名確診者正入住隔離設施留醫，包括636名病人在隔離病房、222名病人在二線隔離病房、592人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有52名危殆及78名嚴重病人留院，當中14名危殆病人正接受深切治療。
呈報陽性個案的安老院舍
- 基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院
- 博愛醫院戴均護理安老院
- 樂善堂朱定昌頤養院
- 伸手助人協會麗瑤白普理護老院
- 東華三院寶鍾全英安老院
- 昌樂護老中心
- 東華三院戴東培護理安老院
- 仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院
- 松柏老人院
- 思恩護老院(第一分院)
- 福安老人院有限公司
- 松齡俊景護老中心
- 善頤(大華)護老院
- 安心居
- 東方護老院
- 圓玄護養院暨長者日間護理中心(順利邨)
- 香港房屋協會—雋康頤庭
- 栢景護理中心
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 東華三院賽馬會頤養護理安老院
- 仁濟醫院香港佛光協會展能中心暨宿舍
- 香港善導會秦石中途宿舍
- 匡智水泉澳之家
- 循道衛理楊震社會服務處悦翠居
新增多於一個班別需要停課的學校
- 何明華會督銀禧中學：涉及4個班別
- 佛教茂峰法師紀念中學
- 拔萃男書院