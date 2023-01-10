疫情｜港增9379宗確診　227宗為輸入個案　多75名患者離世

本港確診數字稍微回落。衞生防護中心表示，本港今日(10日)新增9,379宗新型肺炎確診個案，包括227宗輸入個案。再多75名患者離世，44男31女死者年齡介乎48至103歲，當中27人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、42人已打三針、6人已打兩針、2人已打一針、21人沒有打針，醫管局初步分析29人死因與新型肺炎無關；第五波疫情累計12,268宗死亡個案。

17間院舍共19名院友染疫

今日有17間院舍共錄得19宗院友和1宗員工確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為288人和92人。另外，沒有學校需要暫停面授課。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案發現多3宗BF.7、1宗BQ.1.1和2宗XBB亞系個案，BA.4或BA.5亞系佔比亦進一步跌至49.12%。

急症醫院內科病床住用率116%

在公立醫院，目前有4,692名確診者正在公立醫院留醫，當中2,636人需要入住隔離設施，758人正接受氧氣治療，85人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有207名危殆及208名嚴重病人留院，當中47名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為116%。