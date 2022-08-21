疫情｜盧寵茂：6,400幼童已打首針 將發短訊提市民打第3針

近日幼童感染新冠肺炎後入院的個案大增。醫務衞生局局長盧寵茂在網誌表示，6個月至3歲幼童自本月4日起可接種科興疫苗，目前有約6,400名幼童已接種了首劑疫苗，除接種後短暫輕微不適如發熱、針口紅腫或皮疹外，並未有任何嚴重或非預期異常事件。

盧寵茂指，知道有些父母對安排幼兒接種新冠疫苗仍然有疑慮，希望醫生續主動向父母提供專業意見，按小朋友身體情況耐心解説，勸喻家長讓孩子接種疫苗。當局亦續推展到校疫苗接種計劃和接送學童到社區疫苗接種中心的服務，到校接種疫苗計劃的下限人數更由30人減至10人。

盧寵茂又指，院舍院友的第一及第二劑接種率已分別上升至約94%及90%，第三劑的接種率亦已達到53%。但相比起整體人口93%的首劑疫苗接種率，60歲或以上的長者只有約八成接種了首針，約35萬名長者仍未接種任何新冠疫苗。他形容是相當危險的信號，指第五波呈報個案中，超過95%死亡個案為60歲或以上長者，當中大部分死亡個案均是未接種疫苗的人士；而沒有接種疫苗的70至79歲和80歲或以上長者，一旦感染新冠，死亡率高達5.4%和16%。

盧寵茂呼籲市民在接種第二針後三個月盡快接種第三針。政府稍後會向所有已打了兩針而尚未按時接種第三針的市民發出電話短訊，提醒他們把握時間盡早接種。