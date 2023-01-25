疫情｜稱農曆年假後入院個案或增　梁子超：室外口罩令宜一兩周後才放寬

本港經過3年抗疫後，社會步入復常階段。呼吸系統專科醫生梁子超今日(25日)在電台表示，近幾日是農曆新年假期，檢測一定減少，整體疫情是呈下降趨勢，惟農曆新年假期後，可能會因為病毒檢測量回升，令確診入院的個案增多。他建議取消入境核酸檢測要求，認為已無實際需要。至於口罩令，他指農曆新年間有較多人聚集的大型活動，病毒仍有可能有短距離傳播，建議農曆新年後一、兩周，才考慮放寬室外口罩令。

梁子超指，本港目前餘下的防疫措施最重要是有序逐個放寬，由於內地疫情高峰已過，他認為本港外防輸入方面，目前入境強制檢測安排，包括往來內地和香港的核酸檢測要求，已經沒有實際需要，可以改為建議檢測，讓經濟和民生真正復常。

室內口罩令宜待 寒冬高峰期後才放寬

在口罩令方面，梁子超說室外有短距離傳播風險，特別是新春活動期間有較多人群聚集，認為最好等一、兩周活動結束後，才考慮放寬室外口罩令。至於室內口罩令，他則認為要小心處理，需待其他措施放寬後，沒有出現大型反彈，醫療系統沒有受壓，以及寒冬的入院高峰期過去，再考慮放寬。

他補充，目前院舍疫情仍未完全解決，每日約有百多名院友確診，需要繼續處理院舍長者的加強針和感染控制情況。他又指，學生每日快速檢測的成本高，但5歲以下幼童接種率未算理想，建議當局若考慮撤銷學生快測要求，應由中學做起，再分階段推展至小學和幼稚園，同時盡力推高「一老一幼」的疫苗接種率。