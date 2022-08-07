疫情｜許樹昌：BA.5若成主流料確診增　惟重症死亡未必多

本港新型肺炎單日確診數字維持約4,000宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，若變異病毒株Omicron BA.5成為主流，就會有更多人染疫，但未必會大幅提高重症或死亡率。

料BA.5佔比將增至三成半

衞生防護中心在過去一周錄得的確診個案當中，懷疑BA.4或BA.5的比率已增至超過一成。許樹昌今日(7日)在一個電視節目稱，由於BA.5傳播力較高，對新冠疫苗的功效會打折扣，又稱社區很多個案俱源頭未明，料BA.5所佔比例日後可能會升至新加坡的三成半。

許樹昌指，港大的最新即時病毒繁殖率數據超過1.2，估計確診數字會繼續上升，只是不似預期般飈升得很快。被問到每日確診數字會否破萬時，他指關鍵在於BA.5是否會成主流。

接種第一代疫苗仍有效

50歲或以上合資格人士，現已可接種第四劑新冠疫苗。許樹昌在另一個電視節目說，不排除其他年齡組別人士日後都要打第四針，但是否要打新一代針對Omicron的疫苗，就要再審視更多數據。他解釋，藥廠最初「怕落後」便用BA.1去研發新一代疫苗，結果BA.1很快便被BA.2取代，而現時數據顯示BA.1疫苗抗體難以對抗BA.4或BA.5。為穩妥起見，他建議暫時接種第一代疫苗，形容其仍很有效。