發展局提10建議 改善樹木管理

本港不時有樹木倒塌引致人命傷亡。發展局去年9月因應一宗高鳳凰木倒塌意外，成立路旁樹木種植和護養專責小組，檢討現行的樹木管理安排。小組經檢視以往塌樹事件及評估樹木護養部門的經驗後，發現樹木管理工作上有多個問題。局方今日公布將實行10項措施，改善樹本管理工作。
小組揭多項問題
發展局今日向立法會提交文件，指專責小組發現在樹木管理工作上有多個問題，包括：
- 檢查樹木狀況所得結果與建議的緩減措施之間有差距，例如發現樹木缺陷後沒有以相應的緩減措施跟進
- 觀察結果與風險評級並不一致，例如樹木的觀察結果為健康／結構欠佳，但風險評級為「低」
- 未有足夠參考同區相同樹種樹木的狀況以檢查異常情況
- 發現異常情況後沒有使用儀器協助作進一步評估
- 一些現有的路旁樹木現時的生長條件欠佳。雖然這些樹木現時不構成即時風險，但或許已不再適合現時的種植場地，或長遠無法再持續發展。
就有關問題，發展局提出10項樹本管理優化措施，包括建議將樹木管理納入各個核心樹木管理 部門首長的職責表，並容許發展局常任秘書長(工 務)在部門首長的年度評核報告中對相關工作表現給予評價 ，以加強責任。
現無計劃增聘額外人手
當局又會建議擴大須作「以樹木為本」風險評估的涵蓋範圍，預計每年須詳細檢查的樹木數量由原來的9,000棵增至45,000棵。發展局指，除了由現行政府部門人員負責外，亦可委聘外判公司進行。現時業內有6,000多名樹木管理從業員，當中三分一擁有專業資格，相信市場可以應付，現無計劃增聘額外人手。
10項樹本管理優化措施
- 清晰闡明發展局與樹木管理部門的關係
- 擴大以「以樹木為本」的風險評估範圍
- 按風險為本的原則，安排定期檢查位於未批租和未撥用政府土地的樹木
- 加強風險緩減措施的執行
- 優化樹木事故的匯報及增加樹木風險評估的審核
- 更廣泛應用科技管理樹木
- 取代老化的先鋒物種
- 為新種樹木制定最低泥土容量和土壤深度要求
- 就路旁樹引進合適性及可持續性評估；制訂合適措施改善種植場地條件或取代不再適合在市區場地種植的樹木
- 提升樹木管理人員的能力