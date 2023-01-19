發展局提10建議 改善樹木管理

本港不時有樹木倒塌引致人命傷亡。發展局去年9月因應一宗高鳳凰木倒塌意外，成立路旁樹木種植和護養專責小組，檢討現行的樹木管理安排。小組經檢視以往塌樹事件及評估樹木護養部門的經驗後，發現樹木管理工作上有多個問題。局方今日公布將實行10項措施，改善樹本管理工作。

小組揭多項問題

發展局今日向立法會提交文件，指專責小組發現在樹木管理工作上有多個問題，包括：

檢查樹木狀況所得結果與建議的緩減措施之間有差距，例如發現樹木缺陷後沒有以相應的緩減措施跟進

觀察結果與風險評級並不一致，例如樹木的觀察結果為健康／結構欠佳，但風險評級為「低」

未有足夠參考同區相同樹種樹木的狀況以檢查異常情況

發現異常情況後沒有使用儀器協助作進一步評估

一些現有的路旁樹木現時的生長條件欠佳。雖然這些樹木現時不構成即時風險，但或許已不再適合現時的種植場地，或長遠無法再持續發展。

就有關問題，發展局提出10項樹本管理優化措施，包括建議將樹木管理納入各個核心樹木管理 部門首長的職責表，並容許發展局常任秘書長(工 務)在部門首長的年度評核報告中對相關工作表現給予評價 ，以加強責任。

現無計劃增聘額外人手

當局又會建議擴大須作「以樹木為本」風險評估的涵蓋範圍，預計每年須詳細檢查的樹木數量由原來的9,000棵增至45,000棵。發展局指，除了由現行政府部門人員負責外，亦可委聘外判公司進行。現時業內有6,000多名樹木管理從業員，當中三分一擁有專業資格，相信市場可以應付，現無計劃增聘額外人手。

10項樹本管理優化措施