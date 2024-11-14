的士及住宅檢逾百粒懷疑太空油煙彈 警拘的士司機15歲女乘客

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，吸食會損害健康或致成癮，有司機涉將駕駛之的士當成流動售賣機，警方昨晨設路障截查一輛可疑的士，從司機身上檢獲27粒含有懷疑「依托咪酯」(俗稱太空油)的電子煙彈，15歲女乘客亦暗藏兩粒懷疑太空油電子煙彈，兩人同被捕。 49歲的士司機和15歲女乘客，分別涉嫌「非法售賣第一部毒藥」及「管有第一部毒藥」被捕。司機獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。調查發現案中少女同時涉嫌違反法庭頒發的「照顧或保護令」，被暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件昨於西九龍裁判法院提堂。

警方除在車上合共檢獲29粒懷疑太空油電子煙彈，人員其後在涉案男子位於慈雲山毓華街的住所內檢獲120粒懷疑太空油電子煙彈。行動中檢獲的懷疑第一部毒藥市值約4.47萬元，案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。 依托咪酯屬第一部毒藥 警方強調，「依托咪酯」(太空油主要成分)屬《藥劑業及毒藥規例》管制下的第一部毒藥，吸食或令身體嚴重受損，亦有致命風險。根據本港法例，非法管有第一類毒藥屬嚴重罪行，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪最高可判監禁兩年及罰款10萬元。警方呼籲市民切勿以身試法。

吸食「太空油」會成癮 「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，沒有標準成分，但目前主要為依托咪酯，按法例須醫生處方的麻醉劑。吸食「太空油」會損害健康及導致成癮，亦會吸引濫用者嘗試使用其他毒品。 政府擬就將依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，並已徵詢禁毒常務委員會及相關持份者，目標於明年上半年完成將依托咪酯列為危險藥物(即毒品)。屆時非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的「太空油」，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元，而販運或非法進口該等物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。