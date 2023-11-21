的士罷工｜的士業界：政府會面上釋出善意 暫時取消罷工

政府發言人表示，一直關注的士行業的營運環境，期望的士業界以公眾利益為大前提，理性務實地解決問題。

主席：警關注有否申請不反對通知書

林村許願廣場主席鄭倫光向傳媒表示，確認拒絕租出場地，又解釋指該村村民擔心會的士停泊會造成塞車，而且亦收到警方關注今次的士團體抗議行動有否申請不反對通知書。

周國強：倘政府無回應將升級行動

的士小巴商總會理事長周國強今(21日)在電台就指，假如政府今日與業界會面後，仍沒回應業界訴求，業界將會有更大型行動，又認為政府要以「優薪養廉」方法，提高司機收入，會令司機駕駛態度更好。

周國強指，目前估計有約500輛的士參與罷工，並引述有的士車主反映，倘若政府今日與業界會面後，仍然沒有回應業界訴求，業界願意參與更大型的行動，估計屆時會有約1,000輛的士參與。

他又說，現時法例對的士牌照管制很多，導致業界經營辛苦，而白牌車並非合法，亦毋須按錶收費，收入比一般的士司機高。他認為政府對白牌車問題視若無睹，期望政府能夠審視幫助的士的措施，包括改善收費滯後、車主承擔過高保險費等，亦認為政府要以「優薪養廉」方法，提高司機收入，這樣會令司機駕駛態度更好。

政府：盼的士業界理性解決問題

運輸及物流局發言人指，代表已在會上表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，政府一定會嚴厲打擊，並已將提高阻嚇的草案提交予立法會審議，包括提高最高罰款及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限，政府亦會爭取盡快在立法會恢復二讀辯論相關的條例草案，同時研究如何規管網約車平台，早日落實條件，加強打擊非法出租或取酬載客。

發言人稱，政府一直關注的士行業的營運環境，並會繼續與的士業界保持緊密溝通，聽取他們的意見，期望的士業界以公眾利益為大前提，理性務實地解決問題。