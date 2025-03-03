的士車隊｜5支車隊大曬冷最快月底營運 一文睇清各種塗裝與收費方向 (羅錦鴻攝)

JOIE樂行：設獎賞機制鼓勵司機做更好 營運橙色車身車隊JOIE樂行的泰和車行董事總經理伍海山表示，車隊籌備工作已接近完成，目標本月底會約480輛的士投入服務。他表示，不同車種會有不同收費水平，形容收費貼近大眾，繁忙時間和網約收費水平就仍在釐定，又稱有車廂監察系統和行車監察系統記錄司機表現，預告會設有獎賞機制鼓勵司機做得更好，例如送禮品或現金。他續指，車行在聘用司機時，會有教車師傅測試應聘者的心理質素、駕駛表現和態度。 Amigo：粉紅色車身冀與別不同 意思為朋友的Amigo，希望可以為乘客提供便捷和高質體驗，1,000輛的士當中會以全新的電動車為主，提供網約平台、採用人工智能派單等。營運Amigo的CMG車隊營運經理唐子濤稱，車身選用粉紅色希望帶來溫暖的親切感，藍色綵帶便代表專業向科技創新。他提到，會以擋風玻璃的LED燈牌取代的士現有的車頭燈，盼營造與別不同的感覺，車隊會有400輛全新電動車和200輛傳統的士，最快6月開始載客，目標最終有1,000輛車。他指，的士車隊收費盡量做到跟市場比較有「性價比」，在網上叫車就有待人工智能評估車費，司機入職前亦要接受2日有關駕駛安全和待客態度培訓。

Big Boss：黑色豪華的士盼專屬私家車感覺 由多個合作單位包括的士小巴總商會理事長陳洲旗下生生汽車組成的Big Boss，展示其佔車隊少數的黑色車身旗艦豪華的士。Big Boss首席營運官趙晉豪指，希望每名登上旗艦的士的乘客也有賓至如歸感覺，形容想讓乘客忘記自己正乘的士，而是有一種專屬私家車的感覺。Big Boss將於7月全面投入服務，除豪華車還有電動、混能和可接載輪椅的的士，車隊司機均經過香港駕駛學院培訓，如客戶服務、危機應變等，車內、外也有很多人工智能設備確保行車安全。 趙晉豪表示，豪華的士收費會參考各大平台收豪華車的價錢，並參考專門營運酒店豪華轎車服務作定位，其餘的士則沿用紅色車身，又說在街截車便會按咪錶收費，預約的價錢亦會貼近咪錶價，不過供應較少的輪椅車和豪華車收費就會較高。他又透露，車隊月薪司機的收入會由底薪和分成組成，司機每完成一單行程便會有分成，形容是能者多勞。 大黃蜂：視乎地區需求指示司機前往 新科發展營運的「大黃蜂」會根據系統分析乘客需求，指示司機前往該等地區做生意，車隊合共有1,000部純電動的士，預期7月投入服務。新科發展(國際)首席資訊官尹國喜舉例稱，如系統發現中環需求較多，便會指示司機往該方向走，又稱網約的繁忙時間車費可能會貴三成，以滿足有意乘搭的乘客需求。大黃蜂旗下車隊包括海翼的士，該車廠代理李先生表示，車身特別設計較高身遷就本港地形，方便在港島市區向新界郊區更靈活，並說車廂設有系屏幕向乘客展示車程資訊。

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