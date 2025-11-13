研究：兩成受訪者曾經歷「偷除套」性暴力　僅3.5%受害人報警

關注婦女性暴力協會發表本港首個聚焦「未經同意下移除安全套」之性暴力受害經歷研究。研究顯示受訪公眾普遍認為「偷偷除套」有違知情同意，受害人來自不同性與性別背景，惟現時社區及制度均未能正視受害人經歷，使其求助時困難重重。

逾七成 受訪者認為屬性侵

研究分為問卷及訪談部分，問卷於去年10月至今年2月期間進行，收回277份有效回應。當中95.3%受訪者能指出「偷偷除套」違反性同意中的知情原則，並有74.4%受訪者認為情況屬性侵。據性暴力的普遍定義，違反當事人性同意的性行為等同於性暴力，上述落差可見部分受訪者對性暴力的認知仍存一定的模糊性。