福島核污水｜食安中心：過去3日未發現日進口水產樣本輻射水平超標

因應日本政府單方面決定排放福島核電站核污水，本港早前已發出《食物安全命令》禁止日本10個都縣水產、海鹽和海藻食品等進口本港，受禁（都）縣包括東京、福島、茨城等。為確保食物安全，其他未被禁止進口的日本水產、海鹽和海藻，食物環境衞生署轄下食物安全中心（食安中心）亦會全面進行輻射水平測試；確認產品在安全的情況下，才放行於市場供應。由於日本核污水排放安排將會持續30年或以上，政府當局會密切監察和加強檢測。若發現異常情況，或會進一步收緊禁止進口的範圍。

目前所有樣本輻射水平檢測合格

由上月30日中午截至今日(2日)中午，食安中心對325個日本進口「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，未有發現輻射水平超出安全標準。同期，漁農自然護理署已對150個本地漁產品樣本進行檢測，所有樣本皆合格。香港天文台亦已加強監測本港水域的環境輻射水平，目前為止亦未見異常情況。

過去食安中心及漁護署亦有持續進行輻射水平檢測，由2023年8月24日起至今日中午，共81,055個日本進口食物樣本（包括51,868個水產及其製品、海藻及海鹽樣本），以及共18,650個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。