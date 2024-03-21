福田口岸全新愛康健裕亨口腔診所 香港級專業服務 新張優惠益港人

香港人喜愛北上，除了飲飲食食和到超商百貨購物外，還有不少港人會過關「睇牙」。因在香港看私家牙醫價格相對高昂，而看公營牙科的排隊時間又太長，加上內地牙醫的服務越來越專業，診所環境更直逼香港，故重新開關後，已有不少港人選擇北上睇牙。

港人北上睇牙，除首要考慮價錢外，亦十分著重服務質素、口碑、跟進服務和是否方便等。成立已29年的CKJ愛康健齒科集團，於福田口岸的全新口腔診所 於昨日開幕，為客戶提供專業口腔謢理服務。位於福田口岸的愛康健裕亨口腔診所，毗鄰出入境大樓，坐落Hilton希爾頓歡朋酒店地下，出關後步行3分鐘便到，而且該店亦毗鄰深圳地鐵4號線總站，交通十分便利。