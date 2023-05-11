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2023-05-11 17:34:40

私隱公署拘捕37歲男涉轉載「起底」訊息

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涉金錢糾紛網上披露一對夫婦個人資料  女子涉「起底」被私隱公署拘捕

涉嫌轉載「起底」訊息37歲男被私隱公署拘捕。(資料圖片)

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日（11日）在新界區拘捕一名37歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。
 
調查顯示，有人於2022年7月在一個社交媒體平台的群組上發現載有事主個人資料的訊息（該訊息），該訊息並對事主作出負面的評論。不久後，有人將該訊息轉發至一個即時通訊軟件的聊天群組，除對事主作出負面的評論外，亦呼籲群組成員聯繫事主或其丈夫。事主被披露的個人資料包括手提電話號碼、居住地址，以及香港身份證副本，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、香港身份證號碼、出生日期、性別，以及事主的照片等。
 
被捕人士現正被扣留調查，私隱專員公署會繼續調查案件，不排除採取進一步拘捕行動。私隱專員公署提醒市民，身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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