科大獲非凡集團捐2千萬元　助大學科研人才作創始資金

香港科技大學獲非凡集團捐款港幣2千萬元，資助大學於六個重點前沿科學領域招聘30位資深學者，並為他們的研究項目或設立研究中心等計劃提供創始資金。科大亦會利用是次捐款申請香港特區政府的「研究配對補助金計劃」，並將所得的配對款項全數用於發展運動科學相關研究項目之上。

30周年策略招聘計劃盼吸引人才推動尖端技術產業發展

捐贈儀式由非凡集團主席李寧和科大校長葉玉如主持，科大校長葉玉如教授衷心感謝非凡集團的捐贈，她表示：「科大『30周年策略招聘計劃』旨在吸引大學所需的具遠見卓識的人才，推動尖端技術和先進產業發展，以應對當今世界面臨的複雜挑戰。透過非凡集團的支持，科大將會推動一系列策略性研究領域包括運動科學的發展，並為人才發展創造一流的學術環境。同時，科大將能更好地配合特區政府的施政藍圖，延攬各地人才，開拓前沿知識，促進科研成果落地，以貢獻香港及國家的經濟與社會發展。」