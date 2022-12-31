稱不想標籤反修例被捕青年　麥美娟：青年藍圖非聚焦特定一群人

麥美娟稱，在過往170多場的諮詢活動中，曾與更生青年會面，了解到他們需要。(資料圖片)。(資料圖片)

政府早前公布青年發展藍圖，提出解決青年住屋問題，有聲音關注藍圖未提及如何協助更生青年，特別是因反修例事件入獄的青年。民政及青年事務局長麥美娟今日(31日)在電台節目指，不希望標籤涉反修例事件被捕的青年，並希望藍圖可包括更多群組的年輕人，而非聚焦在特定一群青年。她說在過去170多場諮詢會中，有跟不同背景、不同種族年青人傾談和溝通，包括被捕入獄的青年。

麥美娟指，在過往170多場的諮詢活動中，曾與更生青年會面，了解到他們需要，他們面對的問題，有些跟現時普遍年青人一般面對的一樣，就是他們的將來會如何、人生規劃應該如何，當然他們都會面對一些實際困難，就是他們出獄後如何重投職場，強調政府都有不同措施協助。

「非每天講修補關係就等於做了藍圖工作」

她認為，不斷強調要協助只是變相標籤，「不是每天講修補年輕人關係就等於做了藍圖的工作」，許多青年不了解政府工作，強調藍圖目的是增加政府和青年溝通，讓青年看到政府決心將香港變成青年型社會，當中藍圖160項措施可因應社會需要不斷更新。

對於藍圖提出資助非政府機構租用酒店和旅館用作青年宿舍，麥美娟透露，已有相關項目在洽談，預料明年初可成功覓得目標宿位，以及有1,000多個政府資助興建的青年宿位落成。至於18區關愛隊的核心成員不能有刑事定罪記錄，她指關愛隊仍有許多崗位可以參與，認為關愛隊若有多些青年人，有多些婦女或少數族裔的人，不同階層的人，計分就會多些。