稱港首要「內部團結」　張志剛：濫用「軟對抗」是製造內部矛盾肇端

近期不少官員都表示要警惕「軟對抗」。一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛今(3日)在報章發表以題為《要清楚明確定義軟對抗》的文章，認為香港核心價值之一是「言論自由」，一旦視善意建言為「軟對抗」，將造成難以估計的破壞和傷害，強調在西方「去兩制化」時，首要是「內部團結」，濫用「軟對抗」是製造內部矛盾的肇端。

港屬 多元社會 言論自由是核心價值之一

張志剛指，在《港區國安法》和完善選舉制度後，香港的政治形勢已由反對派顛覆奪權，改為以美國為首的西方力量推動「去兩制化」，現時對香港最大挑戰，是香港外部環境的「遠對抗」，所以要應對這個外來挑戰，香港首要「內部團結」。

他續指，自「軟對抗」這個概念誕生後，就有了自己的生命力，內涵會不斷演化，所有人都可以加入討論，所以必須搞清楚「軟對抗」的內涵本質，尤其香港是多元社會，任何事情總會意見紛陳，比如「派錢」有不同意見，而且香港其中一個核心價值是言論自由，雖然反對派曾經利用「言論自由」作為幌子，包裝其顛覆奪權行為，但在這些顛覆奪權行為之外，還有許多由內心，甚至是良心出發的不同觀念、不同意見。他說：「這些善意的建言，一旦被劃為等同於『軟對抗』，那就會造成難以估計的破壞和傷害。」

首要「內部團結」 應對西方「 去兩制化」

張志剛總結時提到，要應對美國、西方的「去兩制化」，首先就是要「內部團結」，只有內部作最大程度的團結，才可以應付最大的外部威脅，強調「歷史告訴我們的教訓，就是一個城堡被攻破的最大危機，就是城堡的內部。要做最大的內部團結，就不要製造無謂的內部矛盾。濫用『軟對抗』，就是製造內部矛盾的肇端。」