空氣質素續差 環保署︰減體力活動

酷熱天氣未隨中秋遠去，未有降溫，空氣質素亦持續欠佳，環保署昨在多區錄得的空氣質素健康指數達甚高及嚴重水平。天文台天氣概況預報，料下周初因高溫觸發驟雨，氣溫可望略為回落。環團地球之友指，政府多年來已經採取了多項改善措施，但路邊二氧化氮(NO2)和臭氧(O3)濃度仍持續處於高水平，促請政府必須加快制定各項減排措施去改善空氣質素，保障市民健康。

天文台指，受乾燥的大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。市區最高氣溫達攝氏35.5度，下午本港大部分地區氣溫上升至35度或以上，上水更達37.5度。天文台預計，乾燥的大陸氣流在本周為華南帶來持續酷熱及晴朗的天氣，日夜溫差較大。而下周初沿岸地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨亦會影響該區，周日起有驟雨，溫度亦略為下降。

本港空氣質素連日欠佳，根據環保署空氣質素健康指數昨午5時數據，中西區錄得「嚴重」健康風險，而14個一般監測站和3個路邊監測站均錄得甚高水平。環保署指，本港未來數日普遍晴朗及持續酷熱，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。預料影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，隨後數日一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

環保署呼籲兒童、長者、患心臟病或呼吸系統疾病的人士，應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間；僱主應評估戶外工作的風險，採取適當措施，例如減少戶外工作，保障僱員健康。

地球之友指，香港空氣污染類別可分為路邊空氣污染和區域性煙霧，政府多年來採取多項改善措施，路邊二氧化氮(NO2)和臭氧(O3)濃度仍持續處於高水平，情況令人擔憂；敦促政府加強與廣東省政府合作，共同制定針對性減排措施；加快實現所有公共交通工具和商業車輛的電動化普及；實施車輛配額系統，控制失控的車輛增長。