熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-08 01:17:08

立法會選舉2025｜新一屆議會名單有結果　一文睇清各候選人得票 (持續更新)

分享：
立法會選舉2025｜點票結果陸續出爐

立法會換屆選舉已於12月7日舉行，今屆選舉共有161名候選人，當中地方選區由51人競逐10個地方選區的20個議席，功能界別有60名候選人競逐28個功能界別的30個議席，選委會界別就由50名候選人競逐40個議席。政府現正在各點票站點票，以下是各候選人的得票數量：

地區直選

港島東

  1. 吳秋北(工聯會)
  2. 植潔玲(民建聯)
  3. 郭浩景(新民黨)
  4. 阮建中(自由黨)
  5. 李清霞(民建聯)

港島西

  1. 楊哲安(自由黨)
  2. 陳家珮(新民黨)
  3. 黃秋萍
  4. 陳學鋒(民建聯)
  5. 郭偉强(工聯會)

九龍東

  1. 鄧家彪(工聯會)
  2. 張培剛(民建聯)
  3. 顏汶羽(民建聯)
  4. 陳進雄
  5. 梁思韻

九龍西

  1. 關煒曦
  2. 劉愛詩
  3. 梁文廣(西九新動力)
  4. 龐朝輝(經民聯)
  5. 鄭泳舜(民建聯)

九龍中

  1. 李超宇(經民聯)
  2. 楊諾軒
  3. 楊永杰
  4. 李慧琼(民建聯)
  5. 丘燿誠(工聯會)
  6. 譚莉儀

新界東南

  1. 葉傲冬(民建聯)
  2. 李貞儀(工聯會)
  3. 方國珊(專業動力)
  4. 張美雄
  5. 陳志豪(新民黨)

新界北

  1. 譚鎮國(新社聯)
  2. 曾勁聰(工聯會)
  3. 沈豪傑
  4. 廖子聰(新民黨)
  5. 姚銘(民建聯)

新界西北

  1. 周浩鼎(民建聯)
  2. 莊豪鋒(實政圓桌)
  3. 梁明堅
  4. 甘文鋒(新民黨)
  5. 陸頌雄(工聯會)

新界西南

  1. 盧婉婷(民建聯)
  2. 郭芙蓉(民建聯)
  3. 陳穎欣(工聯會)
  4. 張文嘉(新民黨)
  5. 莫綺琪(經民聯)

新界東北

  1. 陳克勤(民建聯)
  2. 李梓敬(新民黨)
  3. 黃頴灝
  4. 古偉冰(工聯會)
  5. 鄧肇峰(經民聯)

▼政府和選管會在投票結束後倒票箱▼

政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝) 政府和選舉管理委員會在投票時段結束後，於中央點票站倒票箱。(林俊源攝)

選舉委員會界別

  1. 姚柏良：1,397（當選）
  2. 李家駒：1,193（當選）
  3. 文頴怡：1,30（當選）
  4. 伍婉婷：970
  5. 吳傑莊：1331（當選）
  6. 伍煥杰：1,164（當選）
  7. 劉智鵬(教聯會)：1,275（當選）
  8. 鄧銘心(經民聯、西九新動力)：1,073（當選）
  9. 樓家強：1,231（當選）
  10. 范凱傑：1,034（當選）
  11. 蘇紹聰：1,076（當選）
  12. 洪錦炫(民建聯)：1,042（當選）
  13. 柯家洋：813
  14. 何俊賢(民建聯)：1,267（當選）
  15. 管浩鳴：1,233（當選）
  16. 吳英鵬：1,002（當選）
  17. 招國偉：887
  18. 郭志華：947
  19. 黃錦輝：1,329（當選）
  20. 陳永光(民建聯)：1,269（當選）
  21. 李鎮強(自由黨)：1,354（當選）
  22. 何君堯：1,241（當選）
  23. 馮英倫：988
  24. 林筱魯：1,189（當選）
  25. 陳恒鑌(民建聯)：1,348（當選）
  26. 曾志文(工聯會)：793
  27. 劉振江：954
  28. 馬光如(工聯會)：934
  29. 何敬康(新民黨)：1,210（當選）
  30. 魏明德：1,345（當選）
  31. 陳少波：937
  32. 范駿華：1,155（當選）
  33. 陳宗彝：1,066（當選）
  34. 陳凱欣：1,386（當選）
  35. 梁子穎(工聯會)：1,089（當選）
  36. 葛珮帆(民建聯)：1,321（當選）
  37. 朱立威(民建聯)：1,144（當選）
  38. 陳紹雄：1,273（當選）
  39. 林琳(民建聯)：1,160（當選）
  40. 鄧咏駿：954
  41. 莊家彬：1,194（當選）
  42. 李浩然：1,360（當選）
  43. 林振昇(勞聯)：1,311（當選）
  44. 黃國(工聯會)：1,187（當選）
  45. 黃錦良(教聯會)：1,201（當選）
  46. 簡慧敏：1,268（當選）
  47. 梁美芬(經民聯)：1,316（當選）
  48. 陳曼琪：1,311（當選）
  49. 陳祖光：1,067（當選）
  50. 陳仲尼(民建聯)：1,343（當選）

▼立法會選舉投票已於12月7日完成▼

adblk5
立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／蘇文傑攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／周令知攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／蘇文傑攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／蘇文傑攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／蘇文傑攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／周令知攝)

功能界別

鄉議局

  1. 劉啟康
  2. 劉業強(經民聯)

漁農界

  1. 陳博智(民建聯)
  2. 楊上進

保險界

  1. 陳沛良
  2. 林溢東

航運交通界

  1. 馮佳培
  2. 林銘鋒

教育界

  1. 張澤松
  2. 鄧飛

法律界

  1. 李穎彰
  2. 陳曉峰(自由黨)

會計界

  1. 吳錦華
  2. 黃俊碩(民建聯)

醫療衞生界

  1. 林哲玄
  2. 梁禮賢

工程界

  1. 霍偉棟
  2. 卜國明(經民聯)

建築、 測量、都市規劃及園境界

  1. 劉文君
  2. 林家輝

勞工界

  1. 蘇栢燦(工聯會)
  2. 周小松(勞聯)
  3. 譚金蓮
  4. 李廣宇(工聯會)
  5. 林偉江(工聯會)

社福界

  1. 方富輝
  2. 朱麗玲(民建聯)
  3. 陳文宜

地產及建造界

  1. 黃浩明
  2. 趙式浩(經民聯)

旅遊界

  1. 江旻憓
  2. 馬軼超

商界(第一)

  1. 李家聰
  2. 林偉全(經民聯)

商界(第二)

  1. 姚祖輝
  2. 王紹基

商界(第三)

  1. 嚴剛
  2. 張琪騰(民建聯)

工業界(第一) 

  1. 黃永威(經民聯)
  2. 許文俊(經民聯)

工業界（第二）

  1. 吳永嘉(經民聯)
  2. 王偉樑

金融界

  1. 葉子建
  2. 陳振英

金融服務界

  1. 李惟宏
  2. 連少冬

體育、演藝、文化及出版界

  1. 霍啟剛
  2. 羅光萍

進出口界

  1. 鍾奇峰
  2. 李淑媛

紡織及製衣界

  1. 陳祖恒(經民聯)
  2. 蕭勁樺

批發及零售界

  1. 謝邱安儀
  2. 邵家輝(自由黨)

科技創新界

  1. 麥騫譽
  2. 邱達根

飲食界

  1. 江志恒
  2. 梁進(自由黨)

人大政協界

  1. 黎達成
  2. 陳勇(民建聯)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 