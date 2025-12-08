立法會選舉2025｜新一屆議會名單有結果　一文睇清各候選人得票

立法會換屆選舉已於12月7日舉行，今屆選舉共有161名候選人，當中地方選區由51人競逐10個地方選區的20個議席，功能界別有60名候選人競逐28個功能界別的30個議席，選委會界別就由50名候選人競逐40個議席。政府現正在各點票站點票，以下是各候選人的得票數量：
地區直選
港島東
- 吳秋北(工聯會)：39,707（當選）
- 植潔玲(民建聯)：22,054（當選）
- 郭浩景(新民黨)：17,344
- 阮建中(自由黨)：21,696
- 李清霞(民建聯)：16,458
港島西
- 楊哲安(自由黨)：10,675
- 陳家珮(新民黨)：30,033（當選）
- 黃秋萍：7,384
- 陳學鋒(民建聯)：30,543（當選）
- 郭偉强(工聯會)：25,643
九龍東
- 鄧家彪(工聯會)：53,675（當選）
- 張培剛(民建聯)：29,116（當選）
- 顏汶羽(民建聯)：24,250
- 陳進雄：3,855
- 梁思韻：28,834
九龍西
- 關煒曦：13,592
- 劉愛詩：15,708
- 梁文廣(西九新動力)：25,692（當選）
- 龐朝輝(經民聯)：7,285
- 鄭泳舜(民建聯)：41,767（當選）
九龍中
- 李超宇(經民聯)：7,615
- 楊諾軒：15,734
- 楊永杰：28,161（當選）
- 李慧琼(民建聯)：53,529（當選）
- 丘燿誠(工聯會)：12,529
- 譚莉儀：12,487
新界東南
- 葉傲冬(民建聯)：26,250（當選）
- 李貞儀(工聯會)：16,636
- 方國珊(專業動力)：58,828（當選）
- 張美雄：18,681
- 陳志豪(新民黨)：18,797
新界北
- 譚鎮國(新社聯)：41,657（當選）
- 曾勁聰(工聯會)：17,930
- 沈豪傑：22,415
- 廖子聰(新民黨)：9,880
- 姚銘(民建聯)：33,389（當選）
新界西北
- 周浩鼎(民建聯)：42,347（當選）
- 莊豪鋒(實政圓桌)：34,756（當選）
- 梁明堅：25,936
- 甘文鋒(新民黨)：11,893
- 陸頌雄(工聯會)：23,282
新界西南
- 盧婉婷(民建聯)：34,138
- 郭芙蓉(民建聯)：37,020（當選）
- 陳穎欣(工聯會)：52,900（當選）
- 張文嘉(新民黨)：16,417
- 莫綺琪(經民聯)：8,383
新界東北
- 陳克勤(民建聯)：41,612（當選）
- 李梓敬(新民黨)：42,749（當選）
- 黃頴灝：11,951
- 古偉冰(工聯會)：18,003
- 鄧肇峰(經民聯)：15,319
選舉委員會界別
- 姚柏良：1,397（當選）
- 李家駒：1,193（當選）
- 文頴怡：1,30（當選）
- 伍婉婷：970
- 吳傑莊：1331（當選）
- 伍煥杰：1,164（當選）
- 劉智鵬(教聯會)：1,275（當選）
- 鄧銘心(經民聯、西九新動力)：1,073（當選）
- 樓家強：1,231（當選）
- 范凱傑：1,034（當選）
- 蘇紹聰：1,076（當選）
- 洪錦炫(民建聯)：1,042（當選）
- 柯家洋：813
- 何俊賢(民建聯)：1,267（當選）
- 管浩鳴：1,233（當選）
- 吳英鵬：1,002（當選）
- 招國偉：887
- 郭志華：947
- 黃錦輝：1,329（當選）
- 陳永光(民建聯)：1,269（當選）
- 李鎮強(自由黨)：1,354（當選）
- 何君堯：1,241（當選）
- 馮英倫：988
- 林筱魯：1,189（當選）
- 陳恒鑌(民建聯)：1,348（當選）
- 曾志文(工聯會)：793
- 劉振江：954
- 馬光如(工聯會)：934
- 何敬康(新民黨)：1,210（當選）
- 魏明德：1,345（當選）
- 陳少波：937
- 范駿華：1,155（當選）
- 陳宗彝：1,066（當選）
- 陳凱欣：1,386（當選）
- 梁子穎(工聯會)：1,089（當選）
- 葛珮帆(民建聯)：1,321（當選）
- 朱立威(民建聯)：1,144（當選）
- 陳紹雄：1,273（當選）
- 林琳(民建聯)：1,160（當選）
- 鄧咏駿：954
- 莊家彬：1,194（當選）
- 李浩然：1,360（當選）
- 林振昇(勞聯)：1,311（當選）
- 黃國(工聯會)：1,187（當選）
- 黃錦良(教聯會)：1,201（當選）
- 簡慧敏：1,268（當選）
- 梁美芬(經民聯)：1,316（當選）
- 陳曼琪：1,311（當選）
- 陳祖光：1,067（當選）
- 陳仲尼(民建聯)：1,343（當選）
功能界別
鄉議局
- 劉啟康：23
- 劉業強(經民聯)：119（當選）
漁農界
- 陳博智(民建聯)：82（當選）
- 楊上進：79
保險界
- 陳沛良：48（當選）
- 林溢東：40
航運交通界
- 馮佳培：27
- 林銘鋒：162（當選）
教育界
- 張澤松：11,206
- 鄧飛：13,759（當選）
法律界
- 李穎彰：753
- 陳曉峰(自由黨)：1,543（當選）
會計界
- 吳錦華：4,389（當選）
- 黃俊碩(民建聯)：3,618
醫療衞生界
- 林哲玄：11,739（當選）
- 梁禮賢：4,889
工程界
- 霍偉棟：2,377
- 卜國明(經民聯)：3,058（當選）
建築、 測量、都市規劃及園境界
- 劉文君：2,157（當選）
- 林家輝：2,040
勞工界
- 蘇栢燦(工聯會)：281
- 周小松(勞聯)：521（當選）
- 譚金蓮：297
- 李廣宇(工聯會)：485（當選）
- 林偉江(工聯會)：506（當選）
社福界
- 方富輝：1,755
- 朱麗玲(民建聯)：723
- 陳文宜：2,179（當選）
地產及建造界
- 黃浩明：316（當選）
- 趙式浩(經民聯)：150
旅遊界
- 江旻憓：131（當選）
- 馬軼超：23
商界(第一)
- 李家聰：283
- 林偉全(經民聯)：404（當選）
商界(第二)
- 姚祖輝：194（當選）
- 王紹基：33
商界(第三)
- 嚴剛：199（當選）
- 張琪騰(民建聯)：106
工業界(第一)
- 黃永威(經民聯)：153（當選）
- 許文俊(經民聯)：86
工業界(第二)
- 吳永嘉(經民聯)：246（當選）
- 王偉樑：62
金融界
- 葉子建：33
- 陳振英：42（當選）
金融服務界
- 李惟宏：227（當選）
- 連少冬：162
體育、演藝、文化及出版界
- 霍啟剛：193（當選）
- 羅光萍：34
進出口界
- 鍾奇峰：137（當選）
- 李淑媛：108
紡織及製衣界
- 陳祖恒(經民聯)：202（當選）
- 蕭勁樺：29
批發及零售界
- 謝邱安儀：149
- 邵家輝(自由黨)：827（當選）
科技創新界
- 麥騫譽：6
- 邱達根：65（當選）
飲食界
- 江志恒：22
- 梁進(自由黨)：101（當選）
人大政協界
- 黎達成：121
- 陳勇(民建聯)：414（當選）