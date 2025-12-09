立法會選舉2025｜新舊議員齊亮相　梁君彥：議員多交流做到薪火相傳

立法會選舉後，現屆立法會議員與新一屆立法會候任議員今日(9日)在立法會大樓會見傳媒，並安排議員代表輪流發言。立法會秘書處表示，今次是第一屆立法會成立以來，首次有這個安排。現屆立法會主席梁君彥表示，感謝政府同時將救災和選舉這兩件大事辦好，今次選舉每個選區每個界別都有良性競爭，是比能力拼政綱。

梁君彥表示，疾風知勁草，面對社會發生重大災難，必須展現巨大決心和魄力，議員要急市民所急，以本身的專業知識、人脈和資源，與政府共同努力，處理災後支援及重建工作，包括檢討及修訂法例、審批撥款，推動系統性改革，新一屆立法會議員肯定是任重道遠。他又說，新一法立法會有50位連任議員，亦有40位新面孔，鼓勵新舊議員多些溝通和交流，做到薪火相傳，亦有信心立法會秘書處會一如以往，為議員提供專業支援和服務，透過不同渠道協助新議員。