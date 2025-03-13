第十三屆「十一良心消費運動」閉幕 農作社復耕二澳村 農業旅遊迎機遇

近年旅客行為模式轉變，比起普通的消費活動，更喜歡走入小巷、登上高山。在「二澳村」進行復耕計劃逾十年的「二澳農作社」，統籌農業生產及定期舉辦各類農耕、環保生態活動；其社長表示，農業旅遊具發展潛力，因此類旅遊體驗即對香港家庭具吸引力，亦是學校校外活動的選擇，而當局推動「綠色旅遊」亦增加旅客接觸香港農業的機會。
隱藏於大嶼山深處的二澳村位於大澳西南方，雖有200多年歷史，但隨着時代發展，年輕村民遷出，農田便荒置多年。直至2012年，二澳農作社與村民合作開展復耕計劃，將一個被人遺棄的農田重獲生機，更產出多種「香港製造」農產品，如「二澳米」、蔬果、蜜糖等。
除了種值工作，農作社亦有定期舉辦各類農耕、環保生態活動。社長黃永根指，相關體驗深受對本地家庭歡迎，「家長想小朋友知道食物點來」，現時二澳村周末會接待20多戶家庭；另一方面，農田插秧期更會吸引過百學生。黃永根又指，農業旅遊具發展潛力，因旅客或對香港仍有農業而感驚奇；而當局推動「綠色旅遊」，亦有助旅客走得更入，讓農村成為他們行山的休息站。
無酒精氣泡茶
要吸引旅客不只要新穎的體驗，飲食選擇都不能少。香港品牌「Mindful Sparks」看準高端餐飲市場由酒精飲品主導 ，缺乏健康的非酒精飲品，因而結合中國茶和西方碳酸飲品技術，創造出「 茉莉龍珠氣泡茶」等無酒精飲品。
創辦人Winston表示，市場對旗下無酒精飲品回響不錯，更有近20間米芝蓮餐廳和多間酒店選用。他又提到，產品能填補市場空缺和需要，如當局銳意吸引的中東旅客，因教條須禁酒，而造型精美的無酒精氣泡茶，則能成為高檔餐廳、酒店提供的選擇之一。
第十三屆十一良心消費運動
二澳農作社與Mindful Sparks均是「社企嘉許計劃」的得獎社企，他們一同得到「我最喜愛社企大獎」和「最佳社企合作大獎」。此計劃由豐盛社企學會推出，旨在表揚在初創營運、社企合作、公眾互動、企業服務以及市場營銷方面取得傑出表現的社企，並在第十三屆「十一良心消費運動」閉幕暨嘉許典禮頒發。
豐盛社企學會總幹事及聯合創辦人關志康在典禮中表示，十一良心消費運動已進入第十三年，成功推動良心消費，並促進商界與社會企業的合作；過去一年，豐盛促成商界與社企合作的金額高達1,000萬元，創下歷史新高，更有158間企業及機構榮獲『支持社企機構』獎項，以表揚他們在環境、社會及管治方面對社區的貢獻。