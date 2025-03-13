第十三屆「十一良心消費運動」閉幕 農作社復耕二澳村 農業旅遊迎機遇

近年旅客行為模式轉變，比起普通的消費活動，更喜歡走入小巷、登上高山。在「二澳村」進行復耕計劃逾十年的「二澳農作社」，統籌農業生產及定期舉辦各類農耕、環保生態活動；其社長表示，農業旅遊具發展潛力，因此類旅遊體驗即對香港家庭具吸引力，亦是學校校外活動的選擇，而當局推動「綠色旅遊」亦增加旅客接觸香港農業的機會。

隱藏於大嶼山深處的二澳村位於大澳西南方，雖有200多年歷史，但隨着時代發展，年輕村民遷出，農田便荒置多年。直至2012年，二澳農作社與村民合作開展復耕計劃，將一個被人遺棄的農田重獲生機，更產出多種「香港製造」農產品，如「二澳米」、蔬果、蜜糖等。

除了種值工作，農作社亦有定期舉辦各類農耕、環保生態活動。社長黃永根指，相關體驗深受對本地家庭歡迎，「家長想小朋友知道食物點來」，現時二澳村周末會接待20多戶家庭；另一方面，農田插秧期更會吸引過百學生。黃永根又指，農業旅遊具發展潛力，因旅客或對香港仍有農業而感驚奇；而當局推動「綠色旅遊」，亦有助旅客走得更入，讓農村成為他們行山的休息站。