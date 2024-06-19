筲箕灣百歲婦疑晾衫失足墮樓亡 長者安居協會籲留意晾衫位置是否太出

日常難免把衣物掛在窗外晾曬，但掛衫時務必小心，不然一失足成千古恨！筲箕灣昨日發生奪命家居意外，一名99歲老婦疑晾衫時失足從高處墮下死亡。有專家表示，長者若「個人無咁精靈」就不應晾衣服，而是請親友或社工協助，又指部分長者把雜物放在晾衫位置，或再添風險。
事發昨日下午2時06分，東駿苑銀駿閣保安發現一名老婦倒臥於上址對開地面，奄奄一息，連忙報警求助。警方及救護人員接報到場，證實99歲姓陳女事主當場死亡。警員在現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信陳婦在上址一單位做家務期間意外失足墮下，死因有待驗屍後確定。據知，陳婦當時疑正晾曬衣物。
許嘉豪：晾衫竹非常重要
長者安居協會一線通管家易服務主管許嘉豪表示，對事件感難過，提醒市民留意長者晾衫位置是否太出，導致長者需要把身體伸出窗外，另外長者家裏須有晾衫竹等工具協助，窗花不應貪方便而打開和用作晾衫時「借力」，更要避免用摺椅作踏腳，防止晾衫期間失去平衡。
他續指，該會義工上門服務不時發現，有長者的晾衫位置放有雜物，「(雜物)唔單止容易被風吹走，又要伸個人出去攞嚟用」，非常危險。
他又提醒長者，若身體不適無法發力或「個人無咁精靈」，就不應晾衣服；如身體狀況久久不能恢復，更不能「頂硬上」，而是請親友或社工協助。