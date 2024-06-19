筲箕灣百歲婦疑晾衫失足墮樓亡 長者安居協會籲留意晾衫位置是否太出

日常難免把衣物掛在窗外晾曬，但掛衫時務必小心，不然一失足成千古恨！筲箕灣昨日發生奪命家居意外，一名99歲老婦疑晾衫時失足從高處墮下死亡。有專家表示，長者若「個人無咁精靈」就不應晾衣服，而是請親友或社工協助，又指部分長者把雜物放在晾衫位置，或再添風險。

事發昨日下午2時06分，東駿苑銀駿閣保安發現一名老婦倒臥於上址對開地面，奄奄一息，連忙報警求助。警方及救護人員接報到場，證實99歲姓陳女事主當場死亡。警員在現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信陳婦在上址一單位做家務期間意外失足墮下，死因有待驗屍後確定。據知，陳婦當時疑正晾曬衣物。