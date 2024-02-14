筲箕灣耀興道料下季重開所有行車線

筲箕灣耀興道去年9月受「世紀暴雨」侵襲，發生嚴重山泥傾瀉，至今仍未開通。路政署表示，目標在下月開通其中一條臨時行車線，並於今年第二季重開所有行車線。路政署提交立法會文件中提到，已年12月已完成清理路面上的泥石等相關工作，現正進行第二階段工作，包括使用大型吊運器械盡量把坡面上的碎石移除、用噴漿混凝土穩定山坡上的餘下泥石，再在山坡中腰部分的噴漿混凝土表面用金屬護網覆蓋等。

石澳道同在暴雨中遭受破壞，路政署指，已聯同土力工程處，為全面恢復兩線行車制訂方案，目前已大致完成在路邊加裝31支迷你樁，鞏固斜坡，同時減少臨時斜坡的傾斜度，提高安全性，預計本月下旬可以重開兩線行車。路政署亦已安排承建商清理位於石澳道有關路段的道路排水系統，並在兩線行車道重開後，安排集水坑改善工程。