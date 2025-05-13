筲箕灣「無人戲院」票價低至20元 無職員爆谷全程自助｜網上熱話

筲箕灣「無人戲院」票價低至20元 無職員爆谷全程自助

自助服務在香港逐漸普及，但有沒有想過戲院竟亦可在沒職員下亦如常運作？近日，有網民在筲箕灣一間商場內發現一間「無人戲院」，全程沒有職員駐場，購票驗票及入場均由觀眾自助完成，票價更低至20元。

網民憂有人睇霸王戲 「講求自律性」 有網民近日在社交平台Threads及facebook分享，指筲箕灣銀河廣場有一間自助戲院，驚嘆「本身以為淨係得便利店先有『無人』概念，估唔到而家都有『自助無人戲院』」。該戲院不僅沒有職員在櫃檯賣票，連爆谷、汽水等小食也欠奉，購票、檢查戲飛、進場等程序均由觀眾自助完成，開場前5分鐘才可入場，「自動入冇人check飛」。票價方面，成人票價全日$40，學生小童及長者則由$20至$30不等，經網站購票免手續費。

「一年前去過嗰陣都仲係有店員」 帖文引起不少網民討論「無人戲院」運作模式，有人憂若沒員工守門口，會引致有人睇「霸王戲」，「無人店講求自律性，好似搭輕鐵咁自己拍卡」，擔心無人管理可能會導致觀眾不付款進場，建議戲院提升驗票措施防止逃票行為，「至少都整個QR code閘口啦，唔係對買咗飛嘅人好唔公平」、「唔留一個人守門口好難防亂入」、「佢淨係請一個part time查飛都夠」。有人指出該戲院已轉行「無人戲院」模式一段時間，「一年前去過嗰陣都仲係有店員」，認為是節省開支的措施，擔心是結業先兆。

年初曾停業惹結業疑雲 翻查資料，「無人戲院」屬嘉禾院線旗下「嘉禾銀河廣場」，於2021年5月開業，選址筲箕灣銀河廣場2樓，佔地約9,000呎，一共設有兩個影廳，每個影廳提供86個座位。近年嘉禾院線多間戲院結業，而銀河廣場影院曾在今年1月初一度停業，惹來結業疑雲。

