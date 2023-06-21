簡約公屋｜李家超：不排除將概念納入過渡性房屋　讓不適切居所住戶申請

特首李家超接受《大公報》專訪，回顧過去一年的工作。他說「部分不適切居所，大家都覺得不應該在香港存在」，直指劏房問題的樽頸正是土地房屋，要解決房屋供應需「兩步走」，包括興建大量公營房屋，讓輪候公屋的市民符合有關申請條件便可入住，以縮短公屋輪候時間，目標由上任前的6.1年縮短至4.5年，以及在過程中要取締不適切居所，譬如現有的過渡性房屋、簡約公屋，希望在公屋供應不足夠的層面去填補。他又指，不排除將簡約公屋的概念納入過渡性房屋，讓不適切居所的住戶申請。

指非所有劏房都屬「不適切」

現時簡約公屋主要提供給輪候公屋的人士。李家超在訪問中指，現階段不排除將簡約公屋的概念納入過渡性房屋的可能，可以再研究，但目前都希望解決了輪候公屋逾3年的人士申請。他提到當中一個困難，就是政府要定義何為「不適切」，因為並非所有劏房都屬不適切，不至於失去棲身之所，這方面可以再共同探討。

他又提到政府的工作速度符合他的要求，香港在科研方面實力雄厚，擁有科研人才、科研基礎，未來要有足夠的土地及設施，吸引人才發展創科，其中河套區的「港深創新及科技園」試行「專項計劃」，打破地域界限，激活人流、數據流及資金流，達至灣區優勢互補的發展格局。