粉嶺高球場｜城規會6月開聆聽會 房屋佈局未定案惹不公質疑

涉建1.2萬伙公營房屋的粉嶺高球場發展環評報告獲有條件獲批，項目下月12日城規會將就項目召開聆聽會議，已邀請近7000名申述人士出席，回覆期今日（29日）截止。有高球教練表示，高球界不少申述者已答覆出席，並不滿政府對房屋佈局未有定案，舉行聆聽會或有不公，質疑會議是「走個形式」。城規會委員何鉅業表示，委員會以憲報上的草圖作為基礎，審批規劃用途，而非具體方案。

記者︰曾偉龍

城規會去年就粉嶺高球場部分發展收到6,788份有效申述，當中約6501份反對建屋計劃，另有51份有效意見。項目的環評報告本月11日獲環保署有條件通過後，土木工程拓展署須檢視及房屋佈局，規劃署亦將城規會把有關草圖提交行政會議的限期延長6個月，至11月底。城規會緊接於本月15日邀請近7000名申述者和提出意見者出席6月12日起舉行的聆聽會議，有關人士可於會上親身或授權代表向城規會委員陳述，回覆限期今日屆滿。

規劃署表示，開會所需日數視乎最終確認出席人士數目，而每名申述者、提意見人或授權代表陳述時間上限為10分鐘。以6839份申述及意見推算，即使只有10%人陳述，亦需時逾110小時。

批當局表明9月收地「先斬後奏」

未參與申述的香港職業高爾夫球員及教練鍾兆倫表示，知道高球界不少申述者已答覆出席聆聽會，並批評發展局表明9月1日會收回高球場土地，令人感覺「先斬後奏」，而現時土木工程拓展署仍在按環保署要求修訂計劃的房屋佈局，1.2萬伙的建屋量或有調整，「（修訂至）一萬、八千定二千（伙），現在未有定案」，最終建屋量或會影響委員和公眾判斷，現時舉行聆聽會，「程序上有問題，諮詢似走個形式」。

將出席聆聽會的高球媒體《Golf Vacations》中文版總經理蔡啟平表示，項目參數不斷修改，會造成不公，若政府調低建屋量，發展房屋的價值便更低，若調高建屋量，道路擠塞的問題勢將加劇，故犧牲球場建屋並不合理。她認為，政府為表現不畏權貴的形象，執意犧牲高球場的生態、周邊交通和舉辦國際賽的機會，城規會應否決發展，但要求高球會增加對公眾開放。

支持建屋的公屋聯會總幹事招國偉表示會出席聆聽會申明支持發展的立場，並稱假使修訂佈局後建屋量下調至約1萬伙，仍非小數目，有關單位將於2029年落成，對該年建屋量非常重要，有助解決未來房屋供應「頭輕尾重」的問題。

委員指審批用途非具體方案

對於政府未完成修訂項目的房屋佈局，便舉行聆聽會，城規會委員何鉅業表示，委員會以憲報上的草圖作為基礎，審批規劃用途，而非具體方案。何鉅業又指，今次有較多申述者，但未知多少人答覆出席聆聽會，委員會聆聽所有申述內容，「用時會耐一些」，亦希望申述人士爭取時間，精簡地表達意見。

發展局回覆指，規劃署會於聆聽會議前發出文件，詳列收到的申述和意見，及回應關注事項，政府會在文件中就環保署署長批准環評報告所附設條件的跟進工作，向城規會交代。《am730》向香港哥爾夫球會查詢會否派員出席聆聽會及會否呼籲會員參加，未獲回覆。