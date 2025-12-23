粵車南下｜中電源動新充電站啟用 車主興奮抵港 計劃遊覽汀九橋及港島電車

粵車南下正式推行，相關便利設施亦陸續啟用。「中電源動」建設及營運的電動車充電站及粵車南下資訊中心今日(23日)起，為跨境電動車提供快捷、便利的充電服務。有粵車車主表示，新充電站設施完善，透過粵車南下可比輕鐵節省更多時間，同時希望擴大留港的日數。
充電站位於大嶼山竹篙灣澤欣路，距離港珠澳大橋香港口岸約10分鐘車程。設有9個快速充電位，包括5支國標及4支歐標充電樁，全天候24小時運作。充電站配備智能充電管理系統，自動分配供電量，最高充電功率達240kW，約10分鐘即可為標準電動車充電約60%，即足夠來回珠港行程。
充電站每度電3.9元，在首月八折優惠下，每度電為3.12元；充電站同時提供兩小時免費泊車時間，車輛進入充電站時便會被掃描車牌，並開始計時，如逾時泊車則要支付300元泊車費。
車主充電時要先把充電器插入車內，及後前往自助服務機付款，服務機支援多種電子支付方式，包括內地及香港的支付寶、微信支付、八達通及信用卡，介面提供繁簡中文及英文選擇；司機充電前亦要支付300按金，完成充電後可前往服務機領回。
設資訊中心提供香港道路交通資訊
另外，站內設有資訊中心，提供香港道路交通資訊、駕駛守則、商場展覽及公共交通推介路線，並備有飲品自動售賣機等設施。如車主有困難和疑問，充電開放首月會有大使於早上9時至晚上6時駐場協助，另有24小時電話熱線供車主查詢。
通車首日來港旅遊
首批粵車車主之一郭靜怡與家人自駕來港，亦是充電站的首位客人。她指，一家大小於早上約6時從家出發，中途稍作休息，約9時抵達珠海口岸，整個通關過程順暢，用時約2至3小時。她指，驗車中心提供了內地與香港交通規則比較資料，讓他們提前熟悉靠左行駛等差異，強調自駕遊最重要是開心及安全，會使用運輸署App查看實時車流，避免擁堵。
她又提到，今次計劃留港兩日，今晚入住荃灣酒店，「我們主要想體驗自駕，主要避開繁忙區域，先在荃灣周圍兜兜，聽說汀九橋及青馬大橋風景很美，可能試開過去看看。之後停好車，帶小朋友去港島搭電車。」
盼增加於留港上限日數
另一位粵車車主倫先生就來港熟悉香港的充電標準。他表示，充電站設施非常完善，笑指自己特意購買的插頭轉換器已「毫無用處」，而電設站位置便利，「好近迪士尼，會成日帶頻小朋友嚟玩，一定多咗人買年卡」。
他提到，自己平日會來港公幹，亦會攜帶家人來港旅遊。他估計，使用粵車南下後，整個行程包括通關及充電，僅用約兩個半小時，「比高鐵連轉車流程起碼節省一個半鐘」
被問到有無信心在港駕駛， 倫先生承認「左軚車行右軚規則，在駕駛習慣上有會有分別」，因此已提前做了很多功課，如運輸署的道路使用手冊，也看了相關教學影片。對於留港上限3日，他認為，目前試行階段3日暫時足夠，但希望未來逐步放寬至7日會更合理，尤其對公幹或較長行程更方便。
吳永豪：未來會擴展規模
中電源動集團總裁吳永豪指，大嶼山充電站，務求為跨境及本地駕駛者提供便捷可靠的體驗。他又預告充電站未來會擴展規模，由9個充電位，陸續增至40個；同時將在市區停車場增設國標充電設施，助力粵港澳大灣區互聯互通及綠色交通發展。
陳美寶：零售、餐飲及旅遊受惠
運輸及物流局局長陳美寶、運輸署署長李頌恩今日亦有到場，迎接首批使用充電站的粵車旅客。陳美寶表示，粵車南下進一步便利粵港兩地人民雙向奔赴，強化香港內聯外通的交通樞紐優勢，開啟內地居民自駕來港的新模式。這不僅便利民生，更是促進區域經濟融合、拓展香港發展空間的重要舉措。
她又提到，「出行易」應用程式今日已開放「粵車南下」專頁，以地圖顯示支援內地電動車充電及支付的停車場，涵蓋旅遊熱點及多元路線建議。陳美寶相信，此有助分流車輛至各區，讓零售、餐飲及旅遊業均受惠，並進一步推動粵港澳大灣區人員往來及融合。