粵車南下｜中電源動新充電站啟用 車主興奮抵港 計劃遊覽汀九橋及港島電車

粵車南下正式推行，相關便利設施亦陸續啟用。「中電源動」建設及營運的電動車充電站及粵車南下資訊中心今日(23日)起，為跨境電動車提供快捷、便利的充電服務。有粵車車主表示，新充電站設施完善，透過粵車南下可比輕鐵節省更多時間，同時希望擴大留港的日數。

充電站位於大嶼山竹篙灣澤欣路，距離港珠澳大橋香港口岸約10分鐘車程。設有9個快速充電位，包括5支國標及4支歐標充電樁，全天候24小時運作。充電站配備智能充電管理系統，自動分配供電量，最高充電功率達240kW，約10分鐘即可為標準電動車充電約60%，即足夠來回珠港行程。

充電站每度電3.9元，在首月八折優惠下，每度電為3.12元；充電站同時提供兩小時免費泊車時間，車輛進入充電站時便會被掃描車牌，並開始計時，如逾時泊車則要支付300元泊車費。

車主充電時要先把充電器插入車內，及後前往自助服務機付款，服務機支援多種電子支付方式，包括內地及香港的支付寶、微信支付、八達通及信用卡，介面提供繁簡中文及英文選擇；司機充電前亦要支付300按金，完成充電後可前往服務機領回。

設資訊中心提供香港道路交通資訊

另外，站內設有資訊中心，提供香港道路交通資訊、駕駛守則、商場展覽及公共交通推介路線，並備有飲品自動售賣機等設施。如車主有困難和疑問，充電開放首月會有大使於早上9時至晚上6時駐場協助，另有24小時電話熱線供車主查詢。