粵車南下｜來港廣州豐田86涉改裝尾翼　運輸署：已暫停出行資格

「粵車南下」計劃入境市區部分實施接近一星期，每日最多100輛「粵車」可經港珠澳大橋入境，每次最多逗留3日。社交平台近日流傳不同照片，可見一輛掛有「粵A」牌，即來自廣東省廣州市的日本豐田86型號(Toyota 86)的「FT牌」私家車，涉嫌違規改裝尾翼。運輸署主動調查後，發現涉事車輛違規改裝，有關車輛目前已被暫停其出行資格，直至再次通過驗車為止。

新推出的「粵車南下」計劃備受社會關注，參加計劃的車輛必須同時掛上「FT」字頭的香港車牌，在路上相對較容易識別。社交平台近日流傳一輛來自廣州的豐田86私家車，車尾的尾翼有別原廠車款，懷疑屬違規改裝。從不同照片可見，涉事私家車分別曾駛經屯門公路、尖沙咀海港城停車場和銅鑼灣電氣道等地。

運輸署回覆《am730》指，經主動調查後，在計劃入境市區部分實施第三日發現涉事車輛經違規改裝，已即時聯絡司機要求對方修正相關車輛，並在同日收到司機提供資料顯示有關修正已完成，涉事車輛目前已被暫停出行資格，直至再次通過驗車為止，另署方已就個案通知廣東有關部門。

運輸署：車輛不可進行結構性改裝

所有經「粵車南下」入境香港市區的粵車，均須按香港的車輛檢驗要求，在運輸署指定的內地車輛查驗中心接受並通過車輛檢驗。據署方指引，查驗中心須進行15個查驗項目，包括核對車輛識別號碼和發動機號碼、檢查輪胎及軚盤、懸掛和制動系統，以及檢驗車身結構、標記、安全設備和曾否進行改裝等，重申車輛不可進行結構性改裝。運輸署已提醒各查驗中心的香港營運商，必須嚴格做好車輛安全把關工作，密切監察轄下查驗中心運作及做好員工培訓，嚴格根據香港標準驗車。